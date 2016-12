Atlético-Las Palmas; puntuaciones del Atleti, jornada 16 de Liga

Necesitaba el Atlético de Madrid una victoria y la consiguió en el Vicente Calderón. Y no sin su dosis de sufrimiento, claro está. El equipo de Simeone salió bien al partido en busca de la victoria y Saúl dio el primer aviso con un tiro al palo, pero acabó perdiendo terreno en detrimento de un equipo, Las Palmas, bien plantado en el campo. Al final, el gol del propio Saúl, ya en la segunda mitad, hace que los rojiblancos se reencuentren con la victoria.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin calificar).​

Moyá

8 | El meta balear no era titular en un partido de Liga desde marzo de 2015. Más de año y medio después, se puso bajo los palos de la portería del Calderón con la difícil misión de cumplir ante la ausencia de Oblak. Moyá tuvo una acción clave: sacó una gran mano a Roque Mesa en el 57' para que Saúl, en la siguiente jugada, marcara el gol de la victoria. Volvió a tapar otro disparo de Livaja ya en el tramo final para mantener su portería a cero. Fue determinante en la victoria.

Vrsaljko

7,5 | Buen partido del croata en la derecha. Fue una de las novedades del once en detrimento de Juanfran. Trabajó en defensa, corrió, apretó, presionó y se volcó mucho en ataque. Creo bastante peligro llegando a línea de fondo y asociándose con Koke en varias paredes para meter centros peligrosos al área.

Savic

7 | El montenegrino ha trasmitido ciertas dudas en los últimos encuentros, pero esta vez sí estuvo serio en defensa. Acompañó a Godín en la zaga y cerró bien los espacios atrás y los balones aéreos.

Godín

6 | El central uruguayo no está a su mejor nivel y el Atleti lo nota, y mucho. Como curiosidad, falló en un despeje en el 92' que acabó en nada, para suerte del conjunto rojiblanco. Se ha venido abajo tras un inicio de temporada y Simeone necesita recuperarlo.

Lucas Hernández

6 | Como siempre, partido correcto del canterano. Esta vez no se prodigó tanto en ataque como en ocasiones anteriores. Se mantuvo serio en defensa y cumplió atrás, sin más.

Gabi

6,5 | El pulmón del centro del campo del Atleti. Corre, presiona, roba balones y, cuando puede, distribuye. El capitán es vital para mantener el motor del conjunto rojiblanco.

Koke

7 | Esta vez sí, gran encuentro del canterano rojiblanco. Pidió el balón y se mostró con voluntad para crear. Se asoció en zona de tres cuartos, tiró paredes con Gameiro y Vrsaljko y creo peligro, aunque tampoco llegó a ser determinante.

Saúl Ñíguez

7 | El canterano está teniendo un inicio de temporada muy distinto a del año pasado. Pero esta vez fue determinante. No entró demasiado en juego con el balón, pero trabajó hasta conseguir el gol. Tuvo la más clara de la primera mitad con un disparo de tijera a la madera y decidió el partido con un buen zurdazo pegado al palo.

Carrasco

5 | El belga empezó bien en el partido pero acabó perdiendo peso hasta desaparecer de forma completa. Quería el balón, quería desbordar, quería pegarle, quería asistir y lo intentó en una primera mitad donde estuvo voluntarioso, pero no se le vio en el segundo tiempo. Fue sustituido por Torres.

Griezmann

3 | El problema del Atleti es que el francés no aparece. No es que lo haga bien o mal, sino que ni si quiera lo hace. Intenta recibir pero no genera juego, intenta llegar al área pero no crea ocasiones de gol. Griezmann encadena 9 partidos consecutivos de Liga sin marcar un gol, su peor racha con la camiseta rojiblanca.

Gameiro

4 | En este caso, el delantero sí aparece. Gameiro siempre genera una ocasión de gol, pero siempre la acaba desperdiciando. La sensación es que necesita tener tres claras para meter una. A diferencia de Griezmann, Gameiro sí que entra en juego, pero le falta puntería. Tuvo dos buenas ocasiones donde no encontró puerta. Falla demasiado.

Torres

4 | Partido completamente intrascedente del '9' sobre el campo. Entró en lugar de Carrasco y apenas estuvo 15 minutos sobre el césped donde no se le vio. No presionó, no robó, no generó peligro al contragolpe. Llevaba un mes sin disfrutar de minutos. Ha jugado 15 partidos esta temporada y solo ha marcado en uno. Está en crisis.

Gaitán

SC | Entró en el tramo final del partido en lugar de Gameiro en un tramo en el que el Atlético se limitaba a defender y a tener el balón cuando podía para hacer pasar el tiempo.

Thomas

SC | Fue el último cambio de Simeone entrando al filo del 90' de forma testimonial. Es el jugador que menos minutos ha jugado esta temporada.

Simeone

6 | Está el Atleti en una crisis importante de identidad y de resultados, pero esta vez le acompañó el marcador. El caso es que el Atleti generó ocasiones, sobre todo en los primeros minutos, pero parece gafado o con algún mal. Y con el paso del tiempo, los fantasmas sobrevuelan. El 'Cholo' tiene que dar con la tecla definitiva tanto a nivel deportivo como emocional para dar un paso adelante.