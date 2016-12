La última bala de Cerci y Moreira

Montaje: VAVEL

Tiempo de regalos, de solidaridad, de sorpresas. Traducido en el lenguaje futbolístico, tiempo de oportunidades. Con la Navidad a la vuelta de la esquina y un calendario extrañamente vacío de partidos en las próximas fechas, donde habrá hasta 20 días sin fútbol de Primera División y dos semanas seguidas sin partidos de Copa del Rey, Simeone tiene la oportunidad de plantear su último partido del año, hablando mal y claro, como le dé la gana. El 0-6 de la ida ante el Guijuelo hace que la eliminatoria esté sentenciada y se podía prever que el técnico tiraría de la cantera para dar mayor descanso a sus jugadores, pero no ha sido el caso.

Cerci, la gran sorpresa

Puesto que el filial, que es líder en Tercera, tiene partido el viernes y el primer equipo tendrá ahora varios días de descanso, el 'Cholo' ha preferido hacer una convocatoria compuesta únicamente con jugadores de la primera plantilla, lo que no ha impedido que haya sorpresas. Sobre todo una por encima de todas: Alessio Cerci. El centrocampista italiano ha entrado por primera vez en una lista este temporada tras recibir el alta médica este mismo lunes. Cerci llegó como un extremo de velocidad y desborde a orillas del Manzanares, pero no cuajó, ya fuera por temas deportivos o personales, y acabó abandonando la entidad en calidad de cedido hace ya dos años, en una operación donde se incluyó el regreso de Torres.

Ahora, Cerci tiene la oportunidad de volver a enfundarse la camiseta rojiblanca. Sería su re-debut con el Atlético y se antoja como la primera y la última oportunidad de demostrar a Simeone su compromiso. El italiano no salió a última hora del mercado de verano al no pasar una revisión médica, y con el período de traspasos de invierno a la vuelta de la esquina, tiene ante sí su gran ocasión para demostrar que quiere seguir en el club, más aún teniendo en cuenta que el Atlético no puede fichar en los dos próximos períodos. "Nunca dejo a nadie de lado. Cerci ha pasado por muchas dificultades y no está en su mejor versión, pero está trabajando", reconoció el propio Simeone.

Moreira, sin debut oficial

El segundo caso es el de André Moreira. Con la lesión de Moyá a finales de agosto, Simeone apostó por repescar a un portero que ya pertenecía a la entidad. Oblak fue titular indiscutible en Liga y Champions y el primer partido copero no llegó hasta finales de noviembre, cuando Moyá ya contaba con el alta médica, lo que hizo que Moreira desapareciera de las convocatorias y cayera relegado a tercer portero sin disputar ningún partido. Ahora, con la lesión de Oblak, que estará unos cinco meses de baja, la situación para el meta portugués puede cambiar.

Moyá fue titular en el duelo copero ante el Guijuelo, pero ahora se presenta como el portero de referencia tanto en Liga como en Champions de los próximos meses, lo que podría dar la oportunidad a André Moreira de tener minutos en la vuelta ante el Guijuelo e incluso de afianzarse en la portería durante el mes copero de enero. La última palabra, en este caso, la tiene Simeone. En este último partido de 2016, tanto Cerci como Moreira, únicos jugadores de la primera plantilla que no han disfrutado aún de minutos (el portero no ha debutado aún en el Atleti), tienen la oportunidad de debutar esta temporada y dar su demostrar a Simeone que pueden contar con ellos.