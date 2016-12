Simeone: "Cuando hay dificultades estoy en mi hábitat"

Simeone, en sala de prensa | Foto: AG - ATM

El Atlético de Madrid afronta este martes su último partido del año 2016 en una situación algo inesperada. Si bien es cierto que la eliminatoria copera está sentenciada tras el 0-6 de la ida, el técnico ha reconocido que el rumbo en Liga no es el esperado, algo que tiene claro que solo se resolverá a base de trabajo. Además, el 'Cholo' también ha hablado de Alessio Cerci, la gran novedad de la convocatoria ante el Guijuelo, y su compromiso con el club.

"Nací en situaciones de dificultad. Los desafíos me encantan" "Tengo las mejores sensaciones, porque cuando hay dificultades me siento mucho más presente, más en mi hábitat. Nací con esas situaciones y los desafíos me encantan", decía Simeone respecto a ese rumbo algo irregular en Liga, aunque también aprovechaba para sincerarse sobre el estado de forma del equipo: "No soy tonto, sé que tenemos que mejorar y que quizás no tengamos la regularidad esperada en Liga, aunque sí en Champions y Copa del Rey", reconoció.

Respecto a Cerci, el 'Cholo' dejó ver que el trabajo tiene recompensa. "Nunca dejo a nadie de lado, soy el primero en dar oportunidades. En las dificultades están las oportunidades y Cerci ha pasado por dificultades. Pueda que tenga minutos para que se sienta futbolista de nuevo. Soy el que elijo, pero los que se ponen y sacan son los futbolistas", declaró.