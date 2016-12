Lucas: "Voy a seguir demostrando al míster que puede confiar en mí”

Lucas / Foto: Club Atlético de Madrid

Lucas Hernández fue otro de los futbolistas rojiblancos que compareció ante los medios tras la victoria del Atlético de Madrid ante el Guijuelo por 4-1 en el Vicente Calderón. Los colchoneros certificaron el pase a los octavos de final de la Copa del Rey con un resultado global de 10-1. Quizá demasiado castigo para un rival que supo plantar cara en la eliminatoria a pesar de jugar casi todo el partido de vuelta con un futbolista menos.

“Los partidos que me tocó jugar intenté dar todo, igual que todos los partidos que jugaré en mi carrera"

El lateral francés, que volvió a formar desde el inicio, reconoció la dificultad que supone hacerse un hueco en este equipo. Porque el esfuerzo es algo que depende de él, pero en las alineaciones es Simeone quien tiene la última palabra: “Hemos jugado con línea de tres, luego hemos puesto a Giménez de mediocentro y hemos variado los sistemas y después el míster verá si va bien o va mal. Yo sigo entrenando y luchando por un puesto y claro que es muy difícil y yo lo sé, pero voy a seguir demostrando al míster que puede confiar en mí”. Y eso no lo duda nadie, porque no hay más que ver las buenas actuaciones que ha dejado sobre el césped para darse cuenta de su predisposición. “Los partidos que me tocó jugar intenté dar todo, igual que todos los partidos que jugaré en mi carrera, es mi pensamiento y soy así para que cuando el míster me necesite esté ahí”, explicó Lucas.

"Venimos de hacer cinco años increíbles y en algunos partidos no hemos estado al cien por cien”

Por otro lado, el lateral zurdo aprovechó la última fecha de competición para hacer balance de su año deportivo: “El año ha sido increíble, porque hemos luchado por la Liga hasta los dos últimos partidos, la Champions la perdemos por penaltis y en Copa del Rey hemos competido y ha sido un año redondo y esperemos que el 2017 venga mejor”.

Del mismo modo, expresó cuáles son sus deseos para este año 2017: “Un deseo es luchar por las tres competiciones. Las tres competiciones son importantes, aunque en Liga no estamos siendo muy regulares pero esperemos que este año retomemos el camino en Liga y luchar por las tres competiciones. Venimos de hacer cinco años increíbles y en algunos partidos no hemos estado al cien por cien”.

Por último y haciendo referencia al posible rival en la siguiente ronda de Copa del Rey, Lucas prefirió no mojarse y limitarse a un correcto “lo que venga bienvenido sea, lucharemos hasta el final”.