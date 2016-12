Godín, el futbolista más utilizado por Simeone

Godín / Foto: daniel Nieto - VAVEL

1890. Esos son los minutos que ha jugado Godín con el Atlético de Madrid esta temporada, convirtiéndose así en el jugador más utilizado por Simeone. Algo que, por otro lado, no es ninguna sorpresa. Y es que al magnífico rendimiento que ofrece siempre el uruguayo hay que sumar la predilección que tiene el técnico por el central, fruto seguramente de ese nivel que tiene. No han sido pocas las ocasiones en las que El Cholo ha declarado su admiración por el futbolista. Y eso se ha visto traducido en confianza, la suficiente para ser el futbolista rojiblanco con más minutos disputados en lo que va de curso.

Muy cerca del uruguayo en este particular ranking de minutos se sitúan dos de los pesos pesados del equipo. En segunda posición está Jan Oblak, quien hasta su lesión lo jugó todo a excepción del partido copero ante el Guijuelo. Mientras que completando el podio de ‘favoritos de Simeone’ esta campaña se encuentra Koke. Su polivalencia le convierte en una solución casi para cualquier situación que se pueda dar en un partido y es eso lo que sitúa entre los más utilizados por el entrenador. Griezmann, Gabi, Savic, Juanfran, Filipe, Carrasco y Saúl completarían el ‘TOP 10’.

Si echamos la vista atrás, a la temporada pasada, habría que hacer hincapié en la presencia de Savic en esta lista. El montenegrino se ha situado por delante de Giménez en la carrera por ser la pareja de Godín en la zaga. Mientras que Stefan ha disputado 1680 minutos, Giménez ha limitado sus apariciones a partidos de menos intensidad, quedándose en 575 minutos. Aunque es justo recordar que las lesiones no le han respetado en este inicio de curso. Lucas, Tiago o Thomas son otros de los jugadores a los que hemos visto poco. Especialmente a este último, quien ha sido uno de los descartes habituales en las convocatorias. Augusto, por su parte, se ha visto obligado a ver los partidos desde casa a causa de su lesión.

Lo que no cambia respecto a la temporada pasada es la dificultad de encontrar acompañante para Griezmann en la delantera. Ni Correa ni Torres ni el recién llegado Gameiro consiguen hacerse con la confianza de Simeone. De momento es este último el que ha disfrutado de más oportunidades, pero que no se relaje el francés, porque no tiene, ni mucho menos, la titularidad de asegurada. Torres volvió a marcar en el último encuentro de Copa del Rey, mientras que Correa, con cinco goles este curso, está a sólo dos dianas de igualar los siete tantos de Gameiro.

Aún así, es el delantero galo el fichaje de esta campaña más utilizado por El Cholo. Ni Gaitán, que fue la gran incorporación veraniega, ni Vrsaljko, que tiene por delante a un fijo como Juanfran, han logrado hacerse un hueco en el once. El lateral croata ha dejado muy buenas actuaciones cuando ha tenido oportunidad, mientras que al argentino le está costando un poco más adaptarse al sistema del Atlético. Eso sí, ha demostrado que calidad le sobra y que tiene algo que le hace mucha falta al conjunto colchonero: gol. Tres goles ha anotado el argentino.

Pero si hay un fichaje que necesita minutos es Moreira. El tercer portero del Atlético no ha tenido todavía la oportunidad de debutar este curso. Las lesiones de sus compañeros de portería le han permitido entrar en las convocatorias como segundo portero, pero el joven guardameta no ha podido todavía defender los colores rojiblancos en partido oficial. Incluso se especulaba con su salida en invierno, aunque la desafortunada dolencia de Jan aleja esa posibilidad.

Ahora es Moreira el único futbolista que tiene vacío el casillero de minutos esta temporada, pero hasta hace unos días no era así. En el Atlético de Madrid – Guijuelo saltó al césped el último jugador de campo que faltaba por debutar este curso: Alessio Cerci. El italiano no entraba en los planes de Simeone al principio de la campaña, pero sin el alta médica no fue posible su salida en invierno. Ya recuperado, aunque lejos del nivel que exige el equipo, El Cholo quiso darle unos minutos con el partido ya resuelto.

No se puede terminar este repaso a los minutos jugados por los rojiblancos sin mencionar a los canteranos debutantes con el primer equipo. Caio, Olabe, Juan Moreno y Rober participaron en el partido de ida de dieciseisavos de final de Copa del Rey en Salamanca. Especialmente dulce fue el estreno de Rober, que redondeó su debut con un gol. Mejor, imposible.