Oblak: "Me recuperaré pronto para volver"

Foto: Daniel Nieto / VAVEL.com

Oblak fue nombrado por la afición del Atlético de Madrid como el jugador cinco estrellas del mes de diciembre, factor por el que se mostró muy contento: "Me gustaría mandarles todo mi agradecimiento y además agradecerles todo el apoyo que me dan". El esloveno aprovechó la ocasión para tranquilizar a los seguidores rojiblancos y asegurar que "está muy bien" y que "se recuperará muy pronto para volver al terreno de juego". El guardameta sufrió una lesión de hombro en un partido liguero ante el Villarreal que le mantendrá unos meses alejado del terreno de juego, pero él no ha perdido el optimismo: "Los seguidores no tienen que estar precoupados, estoy bien.Todos los mensajes me ayudan. Soy muy positivo y me voy a recuperar muy rápidamente" afirmó.

"El 2016 fue un año bastante bueno, tenemos que estar contentos y seguir trabajando".

El portero colchonero aprovechó la ocasión para analizar el año 2016, del que destacó la "final de la Champions y el haber peleado por la Liga hasta las dos últimas jornadas". En general se mostró satisfecho con el trabajo de los suyos: "Creo que el 2016 fue un año bastante bueno. Todos tenemos que estar contentos y seguir trabajando para mejorar en el 2017" apuntó.

Oblak no se olvidó de pedirle al nuevo año "mucha salud para todo su equipo, todos los suyos y que las cosas vayan de la mejor manera posible". El guardameta aclaró que el Atlético tratará de conseguir un título esta temporada y que no dejarán de luchar para ello: "Vamos a trabajar día a día para mejorar y seguro que intentar ganar algún título. Lo primero es llegar a nuestro objetivos a final de temporada". El guardameta finalizó con una sonrisa de orejaa oreja felicitando el Nuevo Año, las Fiestas y seando " todo lo mejor" a todos los aficionados colchoneros.