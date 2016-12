Google Plus

Las notas del Atlético de Madrid 2016

Simeone 9

Sin títulos pero con un camino sin torcer. Otra vez el infortunio en una final de Champions le dejó helado. Un fuera de juego, unos penaltis. Elementos que el argentino no controla pero que no rebajan la increíble hazaña, de nuevo, con el Atleti. Dejando en la cuneta a grandes de Europa. La evolución que ha presentado en el comienzo de esta nueva temporada ha quedado en pausa a causa de malos resultados, pero la esencia de Simeone no se pierde. El Cholo ha vuelto a ser sobresaliente este 2016.

Oblak 9

Tan solo 30 goles encajados en todo el año. Todo ello contando con diversas disputas ante equipos como Barcelona, Bayern, Real Madrid. Contando con que el Atleti llegó a la final de Champions. Contando con el mal momento del equipo en esta recta final de año. El esloveno ha sido el hombre fiable del equipo rojiblanco. Seguridad y fiabilidad al servicio colchonero. Su reciente lesión ha sido un mazazo para el equipo.

Moya 5’5

Su protagonismo se presupone en este 2017 que comienza, tras la lesión de Oblak. Su 2016 pasó desapercibido y tan solo pudo actuar en dos eliminatorias coperas ante Rayo y Celta de Vigo. La última jornada ante Las Palmas, ya demostró que será una garantía.

Juanfran 7

De más a menos, pero ha vuelto a ser el gran lateral en el año de un gran equipo. Indiscutible y con un rendimiento incuestionable. El mal momento actual del equipo le implica entre los señalados, pero su 2016 ha sido otro gran año para el fiel lateral rojiblanco.

Vrsaljko 5’5

El croata ha venido para ser la cobertura del lateral colchonero y poco a poco se gana la confianza. Poca participación en este media temporada con el Atlético de Madrid pero realizando méritos para ganarse la confianza.

Giménez 6

Irregularidad del uruguayo en este 2016. Las lesiones y los altibajos le han trastocado el año que debía de ser la de su explosión. Savic le ha adelantado en la carrera del central, pero ha reaparecido en esta recta final. Se le espera.

Godín 7'5

El Faraón, acostumbrado a rendir al máximo nivel, ha rebajado su fruto en este año que acaba. Titubeos con lesiones y reducción de la intensidad clásica del charrúa en el equipo de Simeone. Aun así, indiscutible e imprescindible, sigue siendo el alma.

Savic 8

Le costó, pero lo consiguió. De ser el central alternativo a acabar el año como el mejor central del equipo. Fue creciendo mientras el año maduraba, y se ha convertido en un central de garantías. Como el equipo, ha acabado en descenso, pero su año es de notable. Seguridad, frialdad y eficacia.

Lucas Hernández 8

Su calificación va acorde a los minutos y la responsabilidad. El pequeño de la defensa demostró una madurez impresionante y una personalidad que asusta. Jugó más de lo esperado, jugó partidos importantes, contra todo tipo de rivales y jugadores, y en varios puestos. Siempre ha rendido. Futuro.

Filipe Luis 9

Fue el año de su regreso y acabó por ser el mejor fichaje. Clave en el equipo y demostrando un rendimiento espectacular que fue factor crucial para llegar donde el equipo llegó. Esta temporada ha vuelto a ser de lo más destacado, siendo un puñal y siendo dueño y señor del carril izquierdo.

Gabi 8’5

Sigue siendo el gran líder. El capitán volvió a dar la cara y volvió a ser imprescindible. Irregular en escasos partidos, el capitán del Atleti volvió a ser el trabajador en la sombra y el defensor del equipo en la zona media. Apareció cuando había que aparecer. Fundamental. Otra vez.

Tiago 5’5

La gran ausencia del año. El portugués se pasó medio año recuperándose de una grave lesión y otra media recuperando su sitio. En esta recta final, ha sido la pieza que ha utilizado Simeone para volver a la esencia. Sigue siendo útil.

Augusto 8

Vino como la solución ante la catástrofe de Tiago. El trasplante de corazón. Desde Vigo a un equipo de final de Champions. No lo acusó y fue una pieza importantísima para el equipo. Hizo la función del portugués y tapó el agujero de la medular. Gran rendimiento hasta su grave lesión que le tiene apartado hasta el próximo año.

Koke 8'5

Sigue creciendo y sigue en el camino de ser el jugador del futuro Atleti. Acabó la temporada pasada siendo el asistente y la clarividencia del equipo, y comenzó esta, desde el centro, siendo el cerebro del equipo. Llega a este final de año en un bache y de vuelta al interior, pero este 2016 demostró la importancia de Koke en este equipo.

Thomas 6’5

Ha acabado por desaparecer, pero el ghanés tuvo sus momentos de vital importancia en fases de la temporada pasada. Utilizado en varios importantes de importancia y para varias funciones. De revulsivo o de fuerza defensiva en partidos ajustados. A Simeone no le sobra el canterano.

Kranevitter 5

Tan solo dos partidos completos y tan solo once actuaciones del argentino. Su gran partido ante el Valencia pareció que le conectaría al plan de Simeone para la recta final pero acabó por desaparecer y cedido esta temporada en Sevilla.

Saúl 9

Su inicio de temporada presente no le ha emborronado su fantástico año. Una de las grandes noticias. Su explosión ha sido incontrolable. Ha jugado de todo y para todo. Su golazo al Bayern y sus actuaciones en Champions dieron la vuelta al mundo. Un año para recordar de Saúl.

Óliver Torres 5

La joya de la cantera no acaba de encajar en el complicado engranaje de Simeone. Poca presencia en la recta final de la temporada pasada y un segundo plano para un jugador de tanta calidad. En verano volvió al Oporto en busca de su sonrisa.

Nico Gaitán 5

Uno de los fichajes sonados del verano pero que hasta la fecha ha pasado sin pena ni gloria. Tapado por el rendimiento de la competencia, el argentino no ha encontrado el sitio ni el momento para demostrar su calidad. 2017 le espera.

Yannick Carrasco 9

El belga es la salsa picante del Atlético de Madrid. 2016 le elevó a jugador diferencial. El jugador desequilibrante, dinámico, ligero, peligroso. La velocidad, la electricidad del Atleti este año. El tiempo cada vez le coloca más titular indiscutible y su explosión goleadora le han recolocado como jugador clave del ataque. Año fantástico.

Correa 7

Sus mejores versiones vienen desde el banquillo. Desde el inicio, Ángel Correa reduce sus prestaciones, demostrando ser un jugador revulsivo. Demostró ser goleador y un gran jugador en cortos espacios, pero a 2017 le pide regularidad.

Griezmann 9’5

El verdadero rey del Atlético de Madrid. No solo fueron sus goles y sus apariciones. Antoine se convirtió en este 2016 en el jugador total. Se ha ganado la libertad en zona de ataque para manejar el equipo a su antojo. Apareció por todos los sitios y en todas las situaciones. Se ha convertido en crack total y ha llevado al Atleti (y a Francia) a dos finales. Pódium del balón de oro y jugador diferencial. El jugador del año.

Vietto 5

Su nota varía en el Sevilla, donde parece haberse rencontrado. En el Atleti dejó una primera mitad de año muy deficiente. Se entendió bien con el ataque rojiblanco y apareció en algún momento, pero cero goles fueron demasiado lastre para un fichaje del que se esperaba más.

Gameiro 6’5

Se espera una mejor versión del francés en este 2017. A pesar de sus siete goles en este medio año con el Atleti, el ex del Sevilla no acaba de dar el paso definitivo como gran 9 del equipo. Presta al equipo su movilidad y velocidad, pero su poca eficacia está dando que hablar.

Fernando Torres 8

Se antepuso a Jackson y a Vietto. Un Fernando Torres enterrado para algunos, acabó por ser el delantero de un Atleti que peleó la Liga y la Champions hasta el final. Acabó marcando una decena de goles en tan solo medio año. Tras liberarse de la carga del gol 100, Torres se hizo importante. Ha vuelto a ser tapado, ¿volverá a repetir su final de temporada pasada?

Sin calificar:

Moreira – La lesión de Moyá le hizo quedarse

Nacho Monsalve – Debut liguero del canterano

Siqueira- Se marchó al Valencia en enero

Cerci – El mercado veraniego le negó una salida y tuvo que quedarse sin contar para Simeone

Jackson- Marchó en enero a China, de sorpresa, pero nadie lloró su adiós.