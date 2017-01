Google Plus

Simeone: "Estamos pensando en Las Palmas". Foto Ángel Gutiérrez

Simeone compareció ante los medios de comunicación en su primera rueda de prensa del año, con motivo de la ida de los octavos de final de la Copa del Rey, frente a la UD Las Palmas. Primeramente felicitó el año a los allí presentes: “Primero feliz año a todos, espero un buen año para todos laboral y de salud". Y sobre los rumores de la oferta por Saúl y Griezmann (170 millones de euros por ambos), señaló: “A esa pregunta, digo que estamos pensando en Las Palmas”.

Sobre la incursión de Juanfran por la banda derecha, como probó frente al Guijuelo y Al Ittihad, apuntó lo siguiente: “Ustedes me conocen. En el tiempo mantenemos pocas cosas de mitad de cancha hacia delante. Buscamos alternativas diferentes. Entendemos que Juanfran en esa posición puede darnos cosas importantes, siempre ha jugado ahí, ataca muy bien, ha sido muy profundo, uno de los mejores asistidores del equipo en estos años. Vrsaljko tiene buen presente y redoblamos una banda derecha que siempre nos ha costado un poco más. Saúl tiene otras condiciones, a Carrasco no le gusta jugar en esa posición… Buscamos gente con ilusión y pensamos que Juanfran lo puede hacer”.

Sobre la alternativa de Giménez en el medio, también quiso señalar: “Siempre comento que hay que buscar alternativas. En Argentina porque no hay mucho dinero, y hay que buscarse la vida para resolver situaciones. Giménez ha jugado de joven en esa posición, hace mucho que no lo hace. Lo malo que salga, como con Juanfran, será responsabilidad mía pero hay que hacerlo, hay que renovarse y buscar ambición, ves como jugó Giménez o Juanfran el otro día y eso me lleva a ponerlos”.

Sobre Las Palmas, último rival liguero del año pasado, quiso apuntar que "no espero nada diferente porque sabemos sus cualidades. Juegan muy bien, lo ha demostrado, con una valentía para mantener su juego en cualquier situación del partido. En casa tendrán un paso más fuerte que fuera. La Copa está bonita porque hay muchos cruces interesantes. Real Sociedad, Sevilla, Athletic, Las Palmas… Va a ser un rival duro y que tiene claro a qué juega. Y cuando te mides a un equipo así las dificultades aparecen”.

Como no podía faltar, Simeone habló sobre su estancia en el Atlético: “Me aislé de todo, estuve con mi familia, mis hijos, ni vi la televisión, pasé unos días fantásticos. Vengo con energía renovada y con una ilusión grandísima para todo lo que se viene, ya sea para lo que queda de esta temporada o por el estadio nuevo. Digo lo mismo que Miguel, tengo contrato por un año más y los futbolistas y los hinchas tendrán que seguir sosteniéndome y/o soportándome. Una de las dos tendrán que elegir”.

Para finalizar, y con motivo de las declaraciones de Diego Costa en las que señaló que tuvo la posibilidad de volver. Simeone fue cuestionado sobre si el equipo iría mejor con él: “No sabes, es imposible pensar en un jugador que no está aquí. Es difícil saber si hubiese hecho los mismos goles, no es una situación para analizar”, finalizó.