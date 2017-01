Puntuaciones Las Palmas - Atlético de Madrid: puntuaciones del Atleti, partido de ida de los 1/8 de la Copa del Rey

Google Plus

El Atlético de Madrid empieza con buen pie el 2017. En el primer partido del año, los del Cholo viajaban a Gran Canaria para medirse a un buen equipo como es Las Palmas, su rival para la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey. Era el partido de ida y la importancia de marcar fuera de casa para los colchoneros estuvo patente desde el comienzo del encuentro. Presión alta a campo entero dificultando la salida de balón de los canarios, intensidad defensiva y robos en mediocampo, un Atlético muy serio, que llegaba en repetidas ocasiones pero que, sin embargo, no conseguía batir a Lizoain.

Cerca de la primera media hora del partido llegó el tanto colchonero que encarrilaba la eliminatoria. El mejor Koke de esta temporada fue el encargado de abrir el marcador con un buen gol desde la frontal del área (minuto 24). Vrsaljko le devolvía el pase al canterano, que no dudó en intentarlo desde lejos. El esférico se coló en la portería rozando el palo derecho de la meta local, sin que Lizoain pudiera hacer nada para evitarlo.

Ya en la segunda parte, en el minuto 50, el Atlético ampliaba las diferencias en el luminoso gracias al tanto de Antoine Griezmann. El francés frenó su sequía goleadora y volvió a ver portería tras una excelente jugada combinativa del equipo. Koke, Vrsaljko y Gameiro participaron en la jugada que culminó el `7´ rojiblanco. Los de Quique Setién estuvieron lejos de su mejor versión gracias al trabajo defensivo del rival y, también, como consecuencia de las múltiples bajas que arrastraba el conjunto isleño. De este modo, el Atlético buscará sentenciar su pase a cuartos de final en el Vicente Calderón, haciendo buena la ventaja lograda en el partido de ida. La vuelta se disputará el 10 de enero en la capital, partido para el que los colchoneros llegan como claros favoritos.

Simeone

8 | El técnico argentino volvió a ganar el pulso a Quique Setién, como ya hizo en La Liga. Atleti y Las Palmas se han enfrentado en dos ocasiones en menos de un mes y ambos encuentros se han saldado con victorias rojiblancas. En esta ocasión, el `Cholo´ planteó un partido muy táctico poniendo sobre el césped a once futbolistas que hacían que el Atlético fuera el de siempre. Intensidad, robo, pelea, compromiso... palabras que definen al míster que, esta vez sí, logró que se reflejaran en el terreno de juego.

Volvió a optar por Juanfran de interior derecho, lo cual empieza a ser habitual en el once inicial del equipo y dejó para el final el otro experimento en pruebas. Giménez entró en la segunda parte para liberar de tareas defensivas al amonestado Gabi, ocupando la posición de pivote defensivo.

Moyá

7 | Ya acostumbrado a la titularidad bajo palos, Miguel Ángel Moyá volvió a dejar la portería a cero y lo cierto es que solo ha recibido un gol en cuatro partidos. El meta respondió en las escasas ocasiones que generaron los canarios, destacando una parada en el minuto 85 de partido que evitaba el 1-2 al rechazar un potente disparo de Vicente Gómez.

Vrsaljko

8 | El lateral derecho del Atlético brilló en las islas. Cada partido parece convencer más al cuerpo técnico, hasta el punto de haber relegado a Juanfran de su posición natural. Estuvo correcto en defensa, despejando balones aéreos comprometidos e impidiendo que Viera y compañía generaran peligro por el flanco derecho de la defensa rojiblanca. El único pero, una entrada a destiempo con el partido sentenciado que le costó la tarjeta amarilla. En ataque, participó en las dos jugadas de gol. Primero, asistiendo a Koke Resurrección para que hiciera el 0-1 y, después, poniendo un balón perfecto a Gameiro al segundo palo, quien se la dejó a Griezmann para empujarla.

Godín

7 | El central uruguayo lideró la zaga rojiblanca en un partido en el que el balón parado podía ser determinante para el desarrollo de la eliminatoria. No permitió que Las Palmas ganaran balones aéreos e intervino con determinación cuando el partido así lo requería. Asdrúbal, el referente ofensivo de los canarios, apenas gozó de oportunidades claras gracias al buenhacer defensivo del Atlético.

Savic

6 | Stefan Savic apenas gozó de protagonismo en el devenir del partido. No destacó, ni para bien ni para mal. Serio en defensa, aunque demostrando que su fuerte no es, ni mucho menos, el juego con los pies. Intentó fallidamente dar dos balones largos a los delanteros que acabaron más cerca de la grada que de su objetivo. Sin embargo, ese no es su cometido. Defendió, intervino cuando debía y, al fin y al cabo, contribuyó para dejar la portería a cero.

Filipe Luis

6 | El lateral brasileño volvía a la titularidad en partido oficial tras superar los problemas físicos que le han alejado del campo en las últimas semanas. Ya disputó los 90 minutos en el amistoso de Arabia Saudí y repetía en la ida de los octavos de final coperos. Siempre correcto, siempre versátil, aunque, esta vez, falto de la chispa en ataque que le hace destacar por la banda izquierda. No generó peligro ni se incorporó por su carril durante el encuentro, demostrando que aún le faltan entrenamientos y minutos para recuperar su mejor nivel.

Saúl

7 | De interior, de centrocampista o de pivote defensivo, da igual donde juegue, que Saúl Ñíguez siempre cumple. Contra Las Palmas le tocó formar pareja en el doble pivote con Gabi, debido a las ausencias de Augusto, Tiago y Thomas para esa posición. El canterano realizó un encuentro de notable en cuanto a tareas defensivas se refiere. No dejó que Roque Mesa brillara y blindó el centro del campo gracias a sus intervenciones, sus cortes y sus robos. Un seguro junto a Gabi.

Gabi

7 | El capitán ejerció de líder en el centro del campo colchonero y volvió a ser la extensión de Diego Pablo Simeone en el campo. Intensidad, orden táctico, repliegue, robos determinantes y recuperaciones de todo tipo hicieron que Gabi realizara un papel destacado en el partido. Vio una amarilla clara que le condicionó e, incluso, pudo ver la segunda. La afición canaria le pitó al salir sustituido por Gaitán, demostrando su descontento con el juego intenso y duro del capitán.

Koke

10 | El sobresaliente de la noche se lo lleva uno de los goleadores de la noche. Koke Resurrección firmó un partido redondo en Gran Canaria, dando pases imposibles, marcando el primer tanto para los suyos y, además, participando en el segundo gol con una apertura magnífica a Vrsaljko a más de 40 metros de distancia. Se ha vuelto a ver al mejor Koke de la temporada, recuperando ese nivel que ofreció al inicio de la competición liguera. Fue el protagonista absoluto del partido y tiró de galones y de calidad para ganar el encuentro.

Juanfran

5| Dos goles en los dos últimos partidos le avalaban en la nueva posición como interior derecho que ocupa, pero, esta vez, era todo un Primera División quien estaba en frente. Fue de más a menos, hasta desaparecer por completo y ser sustituido por Ángel Correa. Estuvo lejos de su mejor versión como jugador, aunque es cierto que aún no tiene suficiente rodaje en esa nueva función. Ausente en ataque y tapando espacios rigurosamente en defensa, sin ningún tipo de trascendencia en el partido.

Gameiro

7 | Lucha, corre, pelea... pero no marca. El delantero francés sigue teniendo problemas de cara a portería, a pesar de que ocasiones no le faltan. Desaprovechó dos mano a mano contra el meta rival que hubieran dejado la eliminatoria aún más resuelta. Uno se fue al limbo, el otro ni llegó a armar el disparo. La parte positiva, su compromiso. Contribuyó a que Las Palmas perdiera multitud de balones durante la primera parte, siendo el primer eslabón de una presión a campo entera perfecta de los del Cholo. Además, asistió magistralmente a su compatriota Antoine Griezmann en el segundo tanto del partido, dejando el balón prácticamente en la línea de gol para que el `7´, con la testa, la empujara.

Griezmann

9 | Después de más de un mes sin marcar, Antoine Griezmann lo ha conseguido nada más comenzar el 2017. El francés no marcaba en competición oficial desde el 23 de noviembre del pasado año, cuando anotó frente al PSV en Champions League. Lo ha vuelto a hacer en Copa del Rey, logrando el segundo y definitivo gol para el Atlético de Madrid. De cabeza y con el portero ya batido, pero marcando. Con este gol, Griezmann recupera sensaciones y olvida todos los fantasmas que le aparecen a un delantero de su nivel cuando acumula una prolongada racha sin ver portería. Además, como acostumbra, hizo un esfuerzo en defensa digno de elogio y pudo marcar el 0-3 en los minutos finales, tras trenzar una jugada de videojuego.

Correa

5 | Saltó al terreno de juego sustituyendo a Juanfran en el minuto 63 de partido, pero apenas creó una ocasión de peligro. Un disparo raso y blando que acabó en las manos de Luzoain fue la única vez que se aproximó a la meta rival. Sigue dando la sensación de que el argentino ha perdido determinación y protagonismo respecto a la pasada temporada. Desde que el Cholo hizo los tres cambios, el Atleti dejó de dominar a sentirse dominado y encerrado atrás.

Giménez

6 | Saltó al césped por Gameiro con 25 minutos por delante para realizar un buen papel como centrocampista defensivo. Sigue cogiendo minutos en una posición totalmente nueva para él y parece convecer a Simeone cada vez que lo hace.

Gaitán

5 | El futbolista argetino entró en el minuto 75 de partido por el amonestado Gabi. Ocupó la banda izquierda y lo más interesante que hizo fue asociarse con Griezmann en una jugada que el francés acabó finalizando sin éxito. Jugó poco y sin trascendencia ninguna.