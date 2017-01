Análisis del rival: SD Eibar, un astuto competidor

Google Plus

Ipurúa es un fortín para el Eibar. Foto: Ángel Ezkurra (VAVEL)

Primer partido de Liga este 2017 que recién acaba de empezar para ambos conjuntos. Pocas horas después de las festividades, Eibar y Atleti pugnarán en el césped por los tres puntos en un partido clave para los de Simeone. Ya vencieron 0-2 a Las Palmas en Copa del Rey y quieren establecer un equilibrio que echaron en falta en la primera vuelta. Por su parte, el Eibar ocupa la octava plaza del casillero con 23 puntos, a solo cinco de los colchoneros, en un gran primer tramo de campaña para los de Mendilíbar. El objetivo del conjunto armero es claro y a la vez complicado, mantener el nivel mostrado en los últimos meses. En las dos últimas temporadas en Primera División, el equipo vasco ha realizado buenas primeras vueltas y desastrosas segundas, por lo que el foco estará sobre ellos, más todavía jugando de local.

Algunos de los grandes logros del Eibar esta temporada han sido el empate en el Bernabéu ante el Real Madrid o la victoria sobre el Villarreal 2-1 en campo propio, un fortín difícil de superar hasta para los equipos del más alto nivel. También el empate 1-1 ante el Sevilla reforzó la moral de los armeros y su capacidad defensiva. Complicada tarea se le presenta al Atlético de Madrid este sábado para sacar los tres puntos de Ipurúa. Además, el equipo tiene muy cerca el pase a cuartos de final de la Copa, después de vencer 0-3 al Osasuna y dejar casi sentenciada la eliminatoria.

Grandes nombres en la retaguardia

En portería son dos los nombres que definen el destino de la meta local. Yoel Rodríguez, salido de la cantera del Celta, es uno de los guardametas con experiencia que copan la portería. Su paso por el Celta, Valencia o Rayo Vallecano, entre otros, le convierten en un portero de garantías. A su lado, un veterano de la competición, Asier Riesgo, mítico guardameta de la Real Sociedad u Osasuna, que sabe a las mil maravillas lo que es jugar bajo presión y ante grandes rivales.

Gálvez en un partido con el Eibar. Foto: SD Eibar

La defensa la conforman otros también conocidos de LaLiga como Gálvez, que jugó en el Rayo Vallecano y el Werder Bremen (entre otros), Ramis, Arbilla o Luna. Una zaga bastante completa que le ha permitido al conjunto vasco mantener resultados y obtener puntos clave que le han colocado en un puesto alto de la tabla en función de sus expectativas a principio de temporada. Otros que complementan la defensa son Mauro dos Santos, Capa o Lejeune.

El mediocentro, el punto débil del Eibar

En comparación con el resto de posiciones del campo, la medular del equipo no termina de ser tan competitiva como se esperaba. Jugadores de gran talento como Pedro León o Adrián González son los encargados de distribuir el juego del Eibar, pero no acaba de haber una conexión total entre la defensa y la delantera. Otros mediocampistas como Escalante, Inui, Fran Rico, Rivera o Rubén Peña no han dado el salto necesario para que esa conexión sea manifiesta. Aun así, el equipo ha sabido organizarse y los delanteros han contado con numerosas ocasiones que han sabido aprovechar casi en su totalidad para apurar cada jugada manifiesta y convertirla en puntos importantes que les han aupado hasta donde están.

Pedro León lleva la batuta del equipo. Foto: Gio Batista (VAVEL)

Mezcla de estilos en la delantera

La habilidad goleadora del equipo parte de la base en la que delanteros con estilos muy distintos han sabido aprovechar sus minutos y complementarse entre sí para suponer un verdadero peligro para el rival. El que más galones tiene es Sergi Enrich que conoce bien el club y su adaptación es total, por lo que ha servido a Mendilíbar como clara referencia en ataque. El portugués, Bebé, también ha conseguido hacerse al equipo rápidamente, algo que ya se vio en el último partido de Copa cuando anotó un tanto.

Enrich es el delantero principal. Foto: Mª Jose Segovia (VAVEL)

El joven Nano está siendo una de las revelaciones de la temporada y también está contribuyendo ampliamente a las labores ofensivas del equipo. Fue él quien abrió la lata ante Osasuna y se está intentando ganar la titularidad con buenas actuaciones. Uno que también forma parte de la plantilla pero no jugará es Kike García, que se lesionó ante Osasuna y estará dos meses fuera de los terrenos de juego por una fractura de peroné, lo que le abre en parte las puertas a Nano en su carrera por lograr más minutos.