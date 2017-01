Simeone: "No me preocupa la sequía de los delanteros porque tienen gol dentro y les llegará"

Simeone / Foto: Club Atlético de Madrid

Diego Pablo Simeone compareció ante los medios en la rueda de prensa previa al Eibar – Atlético de Madrid para analizar al rival, valorar la actual situación del equipo colchonero y explicar ese comentado gesto que realizó en el entrenamiento a puerta abierta de este miércoles. Un gesto, para quien no lo sepa, que parecía ir dirigido a la afición. Parecía decir algo así como: “Me quedo”. Pero el propio Simeone aclaró que no era exactamente así. “Me encanta porque a partir de un gesto generalizan algo, pero no hice el gesto pensando en eso, estaba jugando con mi hijo y le dije que le había ganado yo en el campo. Pero dicen eso, que tampoco es malo para la gente”, explicó el Cholo.

Simeone: "En Arabia jugamos con entusiasmo y en Las Palmas se vio un equipo compacto y eso nos acerca a lo que nos hace sentir bien jugando"

Sin embargo, al técnico argentino, como ya se sabe, le interesa hablar de lo que viene ahora. El partido a partido. Ahora toca visita a Eibar, un equipo con buena tendencia en casa y que se antoja complicado para los colchoneros. “Su entrenador está trabajando extraordinariamente bien, tienen claro qué fútbol los acerca a su mejor versión, son intensos, ocupan las dos áreas con mucha gente, entran por banda, tienen agresividad muy buena sobre todo en los arranques de los partidos”, analizó el entrenador.

Sin duda, los chicos del Cholo tendrán que sudar mucho para sacar un buen resultado en Ipurúa. Aunque también es cierto que la imagen ofrecida ante Las Palmas en Copa fue muy diferente a la presentada a final de año: “Me importaría seguir creciendo en el partido, que es lo que cuenta. En Arabia jugamos con entusiasmo y en Las Palmas se vio un equipo compacto, un equipo como la palabra dice, y eso nos acerca a lo que nos hace sentir bien jugando y ojalá se repita mañana”.

Por otro lado, Simeone sigue haciendo pruebas de cara a la carga de partidos que se avecina en los próximos meses. Unos ensayos entre los que se incluyen, por ejemplo, el cambio de posición de Giménez hacia el centro del campo. Así explicó El Cholo este cambio: “José ya había jugado ahí cuando era más joven. Y ha jugado algunos minutos en Copa y en el amistoso de Arabia… Es una opción más para poder arrancar el partido o para cerrarlo en alguna ocasión”.

"Fernando es importante y si mañana le toca entrar desde el inicio ojalá lo haga bien"

Veremos con qué once nos sorprende mañana el técnico. ¿Incluirá a Torres en la alineación? Justo se cumplen ahora dos años de su regreso y podría salir de la partida mañana: “Fernando había tenido una lesión, por eso estaba fuera del equipo. Es importante y si mañana le toca entrar desde el inicio ojalá lo haga bien”. Su entrada en el once supondría la salida de Griezmann o Gameiro, dos delanteros sin tanto gol como se desearía pero que pata El Cholo no están, ni much menos, en crisis: “No me preocupa la sequía de Fernando, ni de Griezmann ni de Gameiro, porque tienen gol dentro y llegarán al gol. A más situaciones de gol y más soltura, va todo combinado para que llegue el gol”.

Juegue quien juegue, Simeone dejó claro que su objetivo para este partido y los que vienen es recuperar su esencia. Y así lo afirmó antes de marcharse: “En este último tramo del año la irregularidad fue lo que nos alejó de lo que siempre hemos sido. No es fácil, porque los demás compiten cada vez mejor. Estará en nosotros el desafío de equilibrar esas sensaciones pero sin alejarnos del partido a partido”.