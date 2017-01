Previa Eibar - Atlético de Madrid: estabilizar el pulso

Google Plus

España amaneció ante la ilusionante mirada de los niños, que bajo el árbol, descubrieron su regalo de Reyes. Muchos hogares recibieron la visita de Sus Majestades y el Roscón acabó siendo el complemento perfecto para un día habitualmente cargado de magia. En definitiva, jornada de familia y descanso universal; o al menos, eso es lo escrito. Diego Pablo Simeone, no leyó las indicaciones, o no quiso entenderlas, porque el Atlético de Madrid, sin importar el calendario, se entrenó de buena mañana en el Cerro del Espino y se encaminó a Eibar. Los colchoneros saben bien lo que le han pedido a los Reyes y retomar el pulso liguero, no es una opción como regalo para los pupilos de Diego Pablo Simeone.

Ipurúa será el justiciero del Atlético, determinará si es cierto que los del Manzanares han vuelto a encontrar la solidez tras los turrones y el partido copero ante Las Palmas. Tal como está el patio, con los colchoneros sextos de la clasificación, al Atlético no le queda otro remedio que conseguir la victoria ante el equipo vasco y más, con la mirada de reojo al Sevilla-Real Sociedad y al Villarreal-Barcelona. En frente, a los de Mendilibar se les presenta la mejor ocasión para, ante su gente, pegar un golpe a la mesa de La Liga; de esos que dejan todo tambaleándose. Octavos en la clasificación y a cinco puntos del Atlético, que precisamente franquea el límite de los puestos europeos, el equipo armero tiene claro cuál es su objetivo.

Copa balsámica

Sobre la campana de 2016 consiguió el Atlético estabilizar el fin de año. Fue precisamente ante Las Palmas, en el último partido liguero, cuando los colchoneros volvieron a los tres puntos por la mínima tras una racha en la que consiguieron tan sólo dos victorias en siete partidos; dato anómalo en los números de Simeone. Al igual que contrasta el rojo sobre el blanco, contrasta el rumbo del Atlético en las demás competiciones. La primera la Champions, donde los rojiblancos pasaron como primeros de grupos a octavos de final ante algunos de los conjuntos más duros que presenta el campeonato. La segunda en Copa, donde al fin los indios se reencontraron con su lado más tradicional, con su lado más sólido y más intenso. Un juego que empezaba a echarse de menos en el panorama futbolístico español. Fue con él como el Atlético se impuso en el Estadio de Gran Canaria y, con un 2-0 metió pata y media en los cuartos de final.

Los de Mendilibar, caracterizados por primeras vueltas muy fuertes y segundas a contrarreloj, no se encuentran con la victoria desde el pasado mes de noviembre. Diciembre no fue un mes afortunado para los vascos, que cayeron ante el Athletic y empataron ante el Alavés y el Leganés. A la contra, la Copa sí sonríe al conjunto armero, que tras eliminar al Sporting de Gijón dejó casi cerrada la convocatoria con un 0-3 en casa del Osasuna. Con la ausencia de Kike García los locales deberán buscar la Kryptonita para un Atlético cuya obsesión es pisar muy fuerte en el nuevo año.

Números en rojo y blanco

Jauregui; Garai, Luis Prieto, Matxón, Gurrutxaga, Gartzen; Artextxe, Leniz, Olano, Barquero; y Arenaza. No es el once posible de Mendilibar,

son los componentes del último y el primer once del equipo armero que se impuso al Atlético de Madrid, fue en la temporada 2000-2001 en segunda división. Leniz y Arenaza fueron los encargados de custodiar el fortín de Ipurúa e imponerse ante un Atlético que despertó tarde. Si bien es cierto que ambos conjuntos sólo se han batido en duelo en ocho ocasiones, también es cierto que la estadística sonríe ampliamente al Atlético. Seis victorias, un empate y una derrota a favor de los colchoneros conforman la aparente superioridad rojiblanca, algo que no influenciará el ritmo del partido. Cuando el esférico comience su ruedo, no habrá estadísticas que valgan.

Cara a cara: Simeone vs Mendilibar

Disipada toda duda –para los que las tuvieron- en relación con su permanencia, Diego Pablo Simeone no se cortó en la rueda de prensa previa al choque en destacar “la esencia rojiblanca” como el objetivo a perseguir sin salirse del partido a partido: “En este último tramo del año la irregularidad fue lo que nos alejó de lo que siempre hemos sido. Estará en nosotros equilibrar esas sensaciones sin alejarnos del partido a partido”.

Por su parte, Mendilibar se centró en analizar las características del Atlético, entre las que destacó “la defensa y el ataque de estrategia y velocidad” y añadió la clave que debe buscar su equipo: “Habrá algo para tratar que su trabajo defensivo genere algún agujero y podamos crear alguna ocasión”, apuntó. Español contra argentino o argentino contra español, la intensidad está servida y como justiciero contará con el silbato de Gil Manzano, que tratará de poner paz en uno de los partidos que determinará el rumbo de 2017. Los Reyes ya pasaron, los objetivos están más vivos que nunca.

Convocatorias

SD Eibar: Iván Ramis y Kike García se quedan fuera por lesión. Mendilibar convocó a los 20 disponibles.

Atlético de Madrid: Moyá, Moreira, Godín, Filipe, Savic, Vrsaljko, Lucas, Juanfran, Giménez, Koke, Saúl, Gabi, Gaitán, Juan Moreno, Griezmann, Fernando Torres, Correa y Gameiro

