El Atlético sufre en Ipurúa para llevarse los tres puntos

Ganó el Atlético de Madrid en un partido que empezó con un Eibar venido arriba, fuerte en ataque y con velocidad. Asediado en la primera parte, el conjunto colchonero salió con otra actitud en la segunda mitad y el guión tornó a un intercambio de golpes. Y ahí fue el conjunto de Simeone quien tuvo más acierto. Los cambios del Cholo funcionaron y la suerte de cara al gol, esta vez sí, sonrió al Atlético. No se lo puso fácil el Eibar, pero son los rojiblancos los que se se llevan la victoria en Ipurúa.

90' ¡Finaaaaal en Ipurúa!

89' ¡Se paseó el balón por la línea de gol! Muy bien Giménez salvando lo que pudo ser el 1-2.

89' ​Amarilla para Bebé por protestar.

87' ¡La tuvo Gameiro! Superó a Yoel, se dio media vuelta y chutó. Lástima que no tuviera ángulo.

85' Se lanza con todo Godín al suelo para evitar el disparo. Que pedazo de central tiene el Atlético.

84' Se internaba saúl en el área pero no le salió.

81' Entra Nano en el campo paara sustituir a Adrián. Tercer y ñultimo campo del Eibar.

80' Amarilla para Koke por entrada a Dani García.

79' Se calmó el partido tras el segundo tanto rojiblanco. Se encierra atrás el Atlético,

76' Nueva ocasión de Gameiro que falló el mano a mano.

74' Combinación francesa con Gameiro, quien, tras una pared, la puso perfecta para el remate de Griezmann. Vuelve a anotar en Liga El Principito.

73' ¡¡¡Gooool de Griezmann!!!

70' Segundo cambio en el Atlético. Entra Gameiro al terreno de juego por Torres.

70' ¡Remate de Pedro León! Se va desviado por muy poco.

67' Primer cambio del Eibar. Se marcha Inui, de los mejores del Eibar, y entra Bebé.

66' ¡Tres remates del Eibar dentro del área! Lo intentan los armeros contra el muro.

65' Buscan los rojiblancos a Torres con balones largos.

63' Se dolía Filipe del tobillo tras entrada de Pedro León. Parece que continúa sin problemas

60' Gana el Atlético pero no domina. Tampoco el Eibar. Partido de ida y vuelta.

58' No se rinde el Eibar. Continúa colgando balones al área de Moyá.

56' Busca el segundo Saúl. Ahora con un disparo lejano. Atajó seguro Yoel.

54' Se adelantó el Atlético con un cabezado del ilicitano.

53' Gooooool de Saúl

51' Gran jugada entre Luna e Inui. Toque, toque y toque. Pero ahí estaba el muro rojiblanco.

49' Pérdidas, faltas, balones aéreos... No hay quien controle la pelota hoy. Ni armeros ni rojiblancos.

46' Se quedó en banquillo Vrsaljiko, que estaba amonestado y sufriendo en el costado derecho. Entró Juanfran en su lugar.

45' ¡Arranca la segunda mitad!

Foto: @SDEibar

Gran primera parte del Eibar. El conjunto armero anuló totalmente a los rojiblancos, quienes apenas se acercaron a la meta defendida por Yoel. Más allá de tímidos disparos, los delanteros colchoneros estuvieron desaparecidos. Más protagonismo tuvo la zaga, empleándose a fondo para rechazar las acometidas del equipo vasco. Especialmente peligrosos fueron Inui y Adrián, que se lo pregunten sino a Vrsaljko, quien sufrió sus internadas en la banda derecha.

45' ¡Final del primer tiempo!

43' ¡Que ocasión para Enrich! No controló el delantero el balón cuando estaba sólo ante Moyá

41' ¡Se Fue alto el disparo de Dani García!

40' Nuevo saque de esquina para el Eibar. Necesitan el descanso ya los rojiblancos.

39' ¡Cómo ruge Ipurúa! No están contentos con las decisiones del árbitro.

37' Sufre el Atlético la mejor versión de un Eibar venido arriba

36' Disparo desviado de Griezmann

35' ¡Gran detalle de calidad de Inui! Se marchó de Gabi con facilidad y sacó un buen centro que no encontró rematador.

32' ¡A la barrera el lanzamiento de Griezmann!

31' falta a favor del Atlético. Gran oportunidad para los colchoneros.

30' ¡Posible penalti a favor del Eibar! Reclaman mano los armeros. No pitó nada el árbitro.

28' Tarjeta amarilla para Vrsaljko tras una entrada a Inui.

28' Nuevo córner para el Atlético que queda en nada.

27' Está atacando más el Eibar. Muy bien Adrián, protagonista de las jugadas más peligrosas.

24' Centro de Capa que logró rematar en el suelo Adrián. Bien Moyá atajando.

20' Colgó ahora el balón Saúl al área sin encontrar rematador. Suerte para el Eibar esta vez.

19' Cartulina amarilla para Adrián.

18' Aprieta el Eibar ahora. Hasta cuatro remates estamparon los armeros contra el muro colchonero.

16' De portería a portería. Mucho balón aéreo sin sentido...

14' Peligrosísimo centro de Pedro León que despeja la defensa rojiblanca.

13' falta de Griezmann a Dani García. Reclaman tarjeta los armeros.

11' Ni uno ni otro equipo consigue dominar. Demasiadas pérdidas de balón en el centro del campo.

10' El estado del césped dificulta la circulación del balón. Algunos jugadores se quejan de la dureza de éste.

8' No le salió el remate a Griezmann. Les cuesta sacar un remate a los delanteros de uno y otro equipo.

6' Fuera de juego de Vrsaljko que se paraba para centrar.

4' Lo intentó ahora Filipe Luis por el costado izquierdo. Córner.

1' ¡Primer aviso del Eibar! Lejeune probó a Moyá.

¡¡¡Arranca el partido!!!

¡Menos de cinco minutos para que arranque el duelo!

¡Cómo está el césped de Ipurúa! Congelado...

En el banquillo local estarán Riesgo, Nano, Escalante, Rubén Peña, Juncá, Bebé y Gálvez. Mientras que el banco rojiblanco estará ocupado por Moreira, Juanfran, Juan Moreno, Lucas, Correa, Gaitán y Gameiro.

Y aquí tenemos la alineación de Simeone:

¡Ya tenemos onces confirmados! Estos son los elegidos por Mendilíbar: Yoel; Capa, Dos Santos, Lejeune, Luna; Dani García, Fran Rico, Pedro León, Adrián, Inui; y Sergi Enrich.

La Liga vuelve y lo estábamos deseando. Y más si comenzamos el año con partidazos como éste, donde las tendencias de uno y otro hacen que no haya resultado previsible. ¡Quedaos a disfrutarlo con nosotros!

Por el otro bando, Simeone dedicó parte en la rueda de prensa previa a reconocer la labor de su homólogo en el banquillo armero: “Su entrenador está trabajando extraordinariamente bien. Ellos tienen claro qué fútbol los acerca a su mejor versión, son intensos, ocupan las dos áreas con mucha gente, entran por banda y tienen agresividad muy buena sobre todo en los arranques de los partidos”.

Y si algo funciona bien, ¿para qué cambiarlo? Así lo considera también Mendilíbar y así lo compartió en rueda de prensa: "No vamos a variar demasiado nuestro estilo. Habrá algo para tratar que su trabajo defensivo genere algún agujero y podamos crear alguna ocasión".

Considerado uno de los más difíciles campos de La Liga, Ipurúa se ha convertido en todo un fortín para los armeros. Los vascos se hacen fuertes con su gente y muestra de ello es que sólo un equipo ha conseguido llevarse los tres puntos allí esta temporada: el Osasuna. ¿Lo conseguirá también el Atlético?

En el Eibar, Sergi Enrich y Pedro León, máximos goleadores del equipo con cinco tantos cada uno, son los jugadores a temer por el Atlético. El delantero es la principal referencia en ataque de los suyos, un ariete con carácter que se ha convertido en insustituible para Mendilíbar. Mientras que la calidad y veteranía de Pedro León en el centro del campo han ayudado y mucho a que el Eibar esté donde esté este curso.

Es precisamente El Niño uno de los futbolistas que apunta como titular en este partido. Fernando, que volvería al once en detrimento de Gameiro, se presenta como una temida amenaza para los defensores del Eibar, quienes ya han sufrido sus goles en los dos últimos choques. Y junto a él, como no, Griezmann. Antoine ha vuelto de las vacaciones con las pilas cargadas y con ganas de gol. Así lo demostró en el partido de Copa ante Las Palmas, donde acabó con una mala racha que lo tuvo mes y medio sin cantar gol. Un tiempo perdido que, por desgracia para Ipurúa, ahora quiere recuperar.

Rojiblancos y armeros se han visto las caras en ocho ocasiones: cuatro en Segunda División y otras tantas en la máxima categoría del fútbol español. Con un balance de resultados claramente positivo para los colchoneros, quienes se han llevado seis de esos duelos, por sólo uno que ganaron los vascos, acabando en empate el restante. En el último enfrentamiento entre ambos, el Atlético ganó 3-0 al Eibar en un partido que estuvo marcado por un acontecimiento histórico para el club: el gol número 100 de Torres.

Pero, ¿hay realmente crisis en el cuadro colchonero? No están en su mejor momento los de Simeone, pero un equipo en crisis no se clasificaría para octavos de la Champions League tras sólo cuatro jornadas y compartiendo grupo con todo un Bayern de Múnich. Y tampoco jugaría como lo hizo hace unos días en Las Palmas, para colocarse a un paso de la siguiente ronda copera. Es cierto que el Atlético no es todo lo regular que debería en resultados, pero su nivel sigue siendo el correspondiente a un grande de Europa.

Por su parte, el Atlético viaja a tierras vascas con una intención clara: recuperar definitivamente la esencia que le convirtió en campeón. La irregularidad demostrada en Liga en este primer tramo de temporada ha hecho saltar las alarmas a orillas del Manzanares. Los rojiblancos se sitúan sextos en la tabla clasificatoria, a nueve puntos del líder. Pero más que el puesto, lo que ha preocupado estas últimas jornadas es la imagen ofrecida, muy alejada del Atlético intenso y ganador que acostumbrábamos a ver en los últimos años.

Los de Mendilíbar han demostrado en esta primera mitad del campeonato que son un equipo capaz de hacer frente a cualquier rival, por mucho nombre e historia que tengan detrás. Bien lo saben rivales como Real Madrid y Sevilla, quienes vieron como los vascos les arañaban un punto, o como Villarreal, uno de los equipos que ha caído esta temporada en Ipurúa.

El Eibar recibe al Atlético de Madrid acomodado en la octava plaza de la clasificación liguera, a sólo cinco puntos de los rojiblancos. Y es que el conjunto armero viene de realizar una excelente primera vuelta, en la que lejos de coquetear con los puestos de descenso, han cosechado buenos resultados que les permiten soñar con metas mayores en Liga. Y por qué no también en Copa del Rey, donde el 3-0 ante Osasuna les coloca con pie y medio en cuartos de final.

¡Bienvenidos al Directo VAVEL del Eibar – Atlético de Madrid! Vuelve La Liga tras el parón navideño y aquí estamos para contar, minuto a minuto, su esperado regreso. ¿La echabais de menos? Desde Ipurúa nos encontraremos con un apasionante duelo. Un gran choque en el que unos buscarán continuar con su buena tendencia en casa y otros tratarán de demostrar que no hay crisis ni de gol ni de juego. ¡Empecemos!