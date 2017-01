El Atlético se pasa de emoción

Al Atlético le valía con hacer un partido pausado. Le bastaba con salir a aguantar el resultado a esperar el pitido final. La renta era suficiente como para no le hiciera falta arriesgar. Pero eso de tener un partido tranquilo no va con el gen rojiblanco. Eso de especular con el marcador no va con el carácter de Simeone. El Atlético tenía que pasar a cuartos de final ganando y convenciendo de que es Atleti de siempre. Pero no podía ser tan idílico, tenía que ponerle emoción.

Salió el equipo colchonero como una exhalación con el pitido inicial. Ya en los primeros instantes, se pudo ver que la consigna de Simeone era clara: presión, provocar el fallo y marcar. Con la lección bien aprendida, los rojiblancos mantuvieron al rival encerrado en su campo durante toda la primera media hora, cediendo la presión a un conjunto canario que probamente no esperaba este escenario, pero que aguantó el tirón. Aunque, inevitablemnete para Las Palmas, la insistencia los delanteros tuvo su frutos en forma de pérdidas y nerviosismo que el Atlético convirtió eléctricas combinaciones. Jugadas con chispa que se apagaban a la hora de rematar. Sólo Griezmann, como no, tuvo realmente cerca el gol para los rojiblancos en el primer tiempo. Él solo se marchó de los defensores rivales para colocarse frente a Lizoain y errar lo impropio del delantero francés.

Pero siendo el Atleti, que nadie se ofenda, no podía ser tan fácil. Y pronto se dieron cuenta los valientes que acudieron a orillas del Manzanares en esta gélida noche. Y es que, a pesar del encierro, fue Las Palmas quien tuvo la más clara del primer tiempo. Fabricada por Michel Macedo y rematada por Livaja, Moyá tuvo que hacer honor a su segundo nombre para salvar al Atlético.

Con la misma ansiedad que en la primera parte salió el Atlético en la segunda, pero esta vez, los de Simeone, quizá alentados por éste, dejaron de marear la perdiz y regalaron al Calderón su primer tanto del año en este escenario. Y, perdonen la reiteración, el autor no podía ser otro que Griezmann. El francés sólo tuvo que empujar un magnífico centro de Gaitán, pero había que estar ahí.

Sin tiempo para Las Palmas

Con el 3-0 global en la eliminatoria, fue Las Palmas quien recogió el peso del juego. Por fin se vio al equipo canario que tan bien juega al fútbol en Liga. Lástima que no lo hiciera antes. Y fruto de esa identidad recuperada llegó el gol de Livaja, un golazo ante el que nada pudo hacer el Moyá y que dejó en evidencia a todo el Atlético. Recordando así a otro Atlético, el que se empeñaba en poner tanta emoción en los minutos finales de los partidos.

Ya sin fuerza o con la creencia de que estaba hecho, los rojiblancos cedieron definitivamente el mando al rival. Bueno, no todos. Los delanteros demostraron que tenian ganas de más . Griezmann, Torres, que saldría en la segunda mitad, y Correa, quien lo había inte intentado pero no aún no había perforado la meta rival. Lo consigio por insistencia. Con una galopada desde el costado izquierdo y llevándose el esférico del rival magistralmente, se quedó sólo ante el meta amarillo y no falló.

Pero esto no terminó así. Recuerden que esto es la Copa. Y por mucho que haya gente que lo diga, no es aburrida. Las Palmas se negaba a despedirse tan rápido de la competición. Dos veces más volvería a ver puerta. Y quien sabe qué habría pasado si el partido hubiera durado unos minutos más. Livaja empató el choque aprovechando un pase de la muerte de Mateo García. Mientras que este mismo se convertiría en anotador en el tercer y definitivo tanto.

Pasó el Atlético de Madrid a cuartos de final de la Copa del Rey por quinto año consecutivo. Y lo hizo siendo el Atlético de siempre. Ese que nunca pierde la intensidad pero que tampoco evita la emoción a sus aficionados. Un equipo imperfecto, amigo de los sobresaltos, pero de los que cumple aunque sea 'in extremis'.