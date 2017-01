Gabi Fernández: "Poco a poco veremos al mejor Atlético de Madrid".

Google Plus

Foto: Daniel Nieto / VAVEL.com

El Atlético de Madrid se impuso ante el Betis en el Vicente Calderón gracias a un gol de Gaitán en el minuto 8’. El capitán rojiblanco atendió a los medios de comunicación a la conclusión del choque e hizo un análisis del estado del Atlético de Madrid en lo que va de temporada: “Lo que cuenta a partir de ahora son los resultados, estamos en una etapa decisiva donde se verá si acabamos arriba o tenemos problemas”. El capitán se mostró satisfecho con el trabajo de su equipo: “Hemos hecho un gran partido”.

"El equipo va cogiendo confianza y yo me encuentro cada día mejor"

El jugador rojiblanco reconoció que el rival hizo un gran partido pero el Atlético tuvo el choque controlado: “El equipo ha estado bien, es cierto que el Betis ha apretado un poco, pero hemos estado cómodos, hemos manejado los tiempos y me voy contento del partido” apuntó. El centrocampista colchonero no se olvidó de analizar su actuación sobre el verde: “El equipo va cogiendo confianza y yo me encuentro cada día mejor”, concretó.

El capitán habló de la exigencia de la afición y del buen vínculo entre ambos: "A la gente le gusta que juguemos bien, pero sobre todo que ganemos. Creo que los dos, tanto afición como equipo, queremos lo mismo, así que todos de la mano y todos felices, está todo bien", tranquilizó.

Para finalizar, el jugador indio al ser preguntado por si se queda con la tercera victoria consecutiva liguera o con el juego desplegado, no titubeó al contestar que “Se queda con el Atlético de Madrid”. Los colchoneros no desplegaron su mejor juego pero acabaron imponiéndose: “No hace falta tener muchas ocasiones para ganar. Al final los resultados te llevan a tener una estabilidad y es con lo que me quedo. El equipo necesita afianzarse en la zona de arriba y lo está consiguiendo, poquito a poco veremos al mejor Atlético de Madrid" concluyó.