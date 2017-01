Simeone sobre Gaitán: "Si al talento le sumas trabajo te acercas al ideal"

Google Plus

Foto: Daniel Nieto / VAVEL.com

El Atlético de Madrid se impuso al Eibar en la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey. Diego Pablo Simeone atendió a los medios de comunicación y se mostró satisfecho con la contundente victoria de su equipo que anotó tres tantos por mediación de Griezmann, Correa y Gameiro y con el juego desplegado por los suyos: "Me pone muy contento la respuesta del equipo a un partido importante, y también cómo se sigue compitiendo desde hace cinco años". El técnico no se salió de su tópico 'partido a partido': "Un número más o un número menos, quedará cuando no esté, pero hoy sólo nos importa lo que se hace hoy y lo que tenemos que hacer el domingo", aclaró.

"Gaitán está en un momento muy bueno, da lo que el equipo necesita de él"

El piloto colchonero halagó el trabajó de Gaitán, que nuevamente, hizo un gran partido: "Venía trabajando muy bien, ha tenido un cambio importante desde noviembre en cuanto a su adaptación y da lo que el equipo necesita de él". El argentino es consciente del esfuerzo del jugador: "Si al talento le sumas trabajo te acercas al ideal, tiene talento y está sumando trabajo. Está en un momento muy bueno", aseguró.

"Mientras yo esté al frente del equipo seguiremos mirando todo lo que tengamos por delante con la misma ilusión"

El Atlético no ha perdido la ilusión por la Copa: "Desde que llegamos lo que tenemos por delante lo miramos con las misma ilusión y ganas de competir y así será mientras yo esté al frente del equipo". Para concluir, Simeone habló de la posición de Giménez en el centro del campo: "Desde el principio quería cerrar este partido, entendí que podían llegar balones aéreos y con los tres centrales lo resolvimos mejor", concluyó.