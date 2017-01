Simeone: "Entendemos que el partido más importante es el del Athletic"

Diego Pablo Simeone ha atendido a los medios en un rueda de prensa donde no ha dejado puntada sin hilo. El técnico colchonero ha analizado desde la irregularidad del equipo durante la primera vuelta, hasta las bajas del Athletic, pasando por unas palabras sobre André Moreira.

En primer lugar, Simeone ha hablado sobre el final de la primera vuelta: “Siempre imaginamos lo mejor, en esta primera vuelta hemos sido irregulares y la búsqueda es intentar tener regularidad en un torneo que se basa en eso”. Sobre las bajas de Beñat y Aduriz en el Bilbao, dijo: “Hay equipos que tienen una forma de jugar definida y el Bilbao la tiene. El Athletic tiene constancia en su juego, competitividad, sobre todo en San Mamés. Son muy intensos. Nos vamos a encontrar con eso juegue quien juegue y mañana no va a ser diferente”.

Sobre la solidez defensiva que el equipo ha perdido y el como recuperarla, el argentino señaló: “El rival tiene once futbolistas que se ponen pantalones, botines, medias y compiten para tener ocasiones y ganar. Siempre hemos sufrido. No recuerdo un año de ganar los partidos con holgura, en la Liga ganamos un montón de partidos 1-0, hemos sufrido con Courtois, Oblak o Moyá haciendo buenas paradas. No me imagino un partido en que el rival no tenga ocasiones de gol”.

También quiso analizar la situación de André Moreira, segundo portero colchonero: “Siempre los futbolistas quieren jugar y los representantes cuando ven que no participan siempre están buscando la mejor situación. En un campeonato tan largo, con la lesión de Oblak que no sabemos cómo ni cuándo va a volver, no pensaba dar salida a André (Moreira). Espero que siga acomodándose a los entrenamientos, mejorando cada día, porque tiene el ejemplo de que las situaciones pasan y de un día a otro te encuentras jugando sin esperarlo”. Continuó hablando sobre como afrontan la gran cantidad de encuentros en un pequeño espacio de tiempo: “Nos conocen desde hace cinco años, entendemos que el partido más importante es el del Athletic y esperemos sacarlo adelante con los jugadores que creemos que lo pueden hacer”.

Sobre la irregularidad del equipo en la primera vuelta señaló: “Lo comparto, desde que hemos vuelto de Navidad el partido ante Las Palmas fue regular los 90 minutos, contra el Eibar los primeros 45 minutos no fue tan bueno, el segundo bastante bien, el de vuelta con Las Palmas hasta el minuto 85 se jugó bastante regular y el otro día el partido fue bueno a mi entender, y el del Betis tuvimos en el mismo partido varios momentos, el segundo tiempo se controló. La búsqueda más allá de la regularidad en los puntos va a aparecer cuando tengamos más regularidad en el juego, y es un punto a mejorar”.

Para finalizar, analizó los cambios constantes en la forma de juego del equipo: “La gente quiere ganar. Las críticas luego son lógicas, que siempre se pida más, me pone contento que nos exijan, cuando yo exijo a un jugador más es porque creo que tiene más, y a mí esas críticas me entusiasman porque entiendo que podemos dar más. A partir de eso intentaremos tener regularidad y cuando la tengamos más en el juego llegarán en los resultado. Ahora pensamos en un rival difícil, duro, importante, que se hace muy fuerte y es muy difícil en su casa”, concluyó.