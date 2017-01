Castigo excesivo para el Atleti B

Google Plus

Foto: Atlético de Madrid.

Dos goles de Nogueira y uno de Cruz en los primeros 45' minutos se convirtieron en una losa muy pesada que el Atlético de Madrid B no fue capaz de levantar. Los chicos de Óscar Fernández sumaron la segunda derrota consecutiva tras caer por 3-1 en el estadio La Canaleja ante un Trival de Valderas que aprovechó sus ocasiones en la primera mitad para alcanzar una victoria que alejó a los rojiblancos del liderato, que sustenta el Móstoles URJC, con un punto de ventaja sobre los colchoneros, tras el empate ante el RSD Alcalá.

Eso de domingos de Ibuprofeno, no fue con un Trival que en el minuto 5' del choque ya se había adelantado a un filal que en el minuto 24' había recibido un castigo excesivo para el juego desplegado. Tres tantos en menos de media hora. El primero nació de un inoportuno resbalón de Tachi, dejando sólo ante Miguel San Román a un Nogueira que no perdonó ninguna de las ocasiones que pasaron por sus botas. El Trival aprovechó su momento en alza y tras un córner botado por Momo, el autor del primer tanto ponía el segundo en el marcador. Los colchoneros reaccioaron anotando una diana un minuto después, que quedó invalidada por falta de la delantera rojiblanca sobre el portero local. Del tanto anulado al tercer gol del equipo verdiblanco, fue Cruz quien mediante una bonita bolea agrandó las distancias antes de enviar el duelo, resuleto, al descanso.

No bajaron los brazos los hombres de Óscar Fernández en la segunda mitad. Los planes estabana claros: la remontada; la ejecución mucho más difusa. Los locales atrasaron líneas y se armaron de sólidez en defensa. Roberto Núñez hizo un tanto para el Atlético B en el inicio del segundo asalto, pero los indios no aprovecharon las ocasiones ni la superioriad en lal segunda mitad y el tiempo se consumió como un cigarro mojado. El técnico rojiblanco, a la conclusión, lo tuvo claro: "Esto no para, hay que empezar de cero otra vez". Empezar de cero, es con lo que se quedaron los rojiblancos.