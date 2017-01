Y si no está Griezmann, ¿qué?

Google Plus

Foto: Ángel Gutierrez, ATM

Antoine ha despertado, Antoine está presente. Quiere el balón y busca tenerlo, sobarlo en cada jugada, es el gol del Atleti en este 2017 y lo fue en 2016 a pesar del bajón al final del año. Pero a su lado tiene siempre un hombre: Gameiro, Torres o Correa.

Sea cual sea, ninguno está a la altura del galo, están en muy baja forma en comparación con cómo se encontraban el año pasado. Empezando por Gameiro, no hay más que añadir que finalizó el año pasadocon 29 goles entre todas las competiciones y era sin duda el hombre más decisivo del Sevilla. Este año, a mediados de enero, lleva solo 8 goles. Aunque pelea, aunque se genera espacios, aunque se desmarca y tiene ocasiones, esta no está siendo hasta el momento la mejor temporada del francés y el Atleti lo está notando.

No lo estarían notando tanto si, al menos, Torres hubiese empezado el año como lo terminó, pero por desgracia no está siendo así. Si bien su primera mitad de año persiguiendo ese gol 100 fue más bien gris, el delantero de Fuenlabrada finalizó el año ‘como un tiro’ con 12 goles y muchos de ellos llegando a dar puntos, mientras que esta temporada lleva solo tres goles y desde el cruce de Copa contra el Guijuelo el delantero madrileño no ha conseguido ver puerta.

Teniendo claro que la versión del Torres del Liverpool es muy difícil (por no decir casi imposible) que vuelva, desde que llegó al Atleti siempre estuvo presente en momentos importantes y era una buena oportunidad para el Atleti desde el inicio o el banquillo, pero este año tiene la pólvora húmeda, mojada, empapada.

Todo lo anterior se resume en que, al menos en números, Correa está más activo que estos dos pero aun así sigue sin ser el revulsivo del año pasado o del inicio de campaña. 7 goles y 7 asistencias hasta el momento en poco más de 1000 minutos repartidos en 23 partidos, lo que demuestra que hasta el momento ha participado en más goles que sus dos compañeros de ataque, solo superado por Griezmann en cuanto a jugadores de su misma zona del campo.

El mejore resumen aparece en el siguiente dato que ha facilitado via Twitter el periodista Pedro Martín:

Gameiro: 1 gol (Éibar) en sus 10 últimos partidos con el Atlético. Torres: 1 gol (Guijuelo) en sus 15 últimos partidos con el Atlético.

Por desgracia, los números no engañan y dejan una cosa muy clara: Griezmann necesita un escudero al lado que le secunde. Si este aparece, la cosa cambiará… Y mucho.