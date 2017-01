Mi recuerdo del Calderón. Nacho Monsalve: "Ser del Atleti no se puede explicar"

Fotomontaje: VAVEL

Nacho Monsalve creció, maduró y se fraguó como futbolista en Madrid, concretamente en el Atlético. Con poco más de 10 años llegó a la cantera rojiblanca, proveniente del Rayo Majadahonda, equipo del cual proceden también los hermanos Hernández o Arribas, con el que ahora comparte vestuario, entre otros.

Bajo los lemas de la familia rojiblanca, creció como persona y como futbolista. Actualmente, el que fuera el ‘32’ rojiblanco continúa su formación en el Deportivo de la Coruña, junto a otros ex como Borja Galán. Ambos desempeñan de forma principal su labor con el segundo equipo, el Fabril, pero entrenan de vez en cuando con el primer equipo, buscando dar el salto definitivo. Precisamente Borja y Nacho son dos de los baluartes del equipo filial.

Aunque ya debutó con el primer equipo en pretemporada, está deseando aparecer en la Liga Santander de nuevo. Es, claramente, uno de los defensores más prometedores de toda la categoría.

Son muchos los canteranos que, de la mano de Simeone, han entrenado con el primer equipo. Sin embargo, no todos pueden decir que han debutado como titulares en un Vicente Calderón Lleno hasta la bandera. Nacho Monsalve, de apenas 22 años, atendió a VAVEL para recordar sus mejores momentos en el Vicente Calderón, que este año dejará paso al “Wanda Metropolitano”.

“Las sensaciones que me llevo del Calderón son muchas. Ha sido mi segunda casa durante los 11 años que estuve en el Atleti. Es un grandísimo estadio donde he sufrido, he disfrutado, he llorado, he gritado y, sobre todo, he sentido”, asegura el canterano cuando es preguntado por las sensaciones que se lleva de la ribera del Manzanares, orgulloso de haberse puesto la zamarra rojiblanca todos estos años.

Como todo atlético, Nacho visitaba al equipo de sus amores desde muy pequeño. “Lo que más me impresionaba era ver a los jugadores tan de cerca y sentir que algún día podía ser unos de ellos”, recuerda con nostalgia.

Simeone se quedó sin varios defensas por lesión y no dudó en tirar de uno de los capitanes del Atlético B, bendecido siempre por su entrenador. Así pues, Nacho debutó en Primera División disputando los 90 minutos de partido. “Como jugador lo que más me impresionó fue como suenan los goles desde dentro, como se sienten… ¡es algo increíble!”, resalta Nacho, mientras recuerda como se vivió aquel encuentro.

Nacho puede decir orgulloso que ha cumplido el sueño de muchos niños. El debut oficial llegó la pasada temporada. En aquel partido, el Atlético pasó por encima del Betis, con un contundente 5-1. Como no podía ser de otra manera, este fue su mejor recuerdo. “El mejor recuerdo sin duda es el 2 de abril de 2016, día de mi debut en Primera División y encima con victoria, ¡fue impresionante!”, señala, con una sonrisa en el rostro y la sensación de haber dejado un buen recuerdo y una buena huella.

Todos tenemos una primera vez. Es por ello que Nacho Monsalve también y VAVEL le preguntó precisamente por ello. “La primera vez que fui sé que fue con mi padre, pero no recuerdo exactamente la fecha. Le estoy agradecido”, asegura, al mismo tiempo que afirma que “ser del Atleti no se puede explicar porque, si realmente sientes los colores, estás con tu equipo siempre, en las buenas y en las malas, ¡en primer o en segunda! Siempre animando y defendiendo a tu equipo”.

Analiza ahora desde A Coruña la situación del club, al que ve in crecendo. “Creo que el club está creciendo en muchos sectores y el nuevo estadio es uno de ellos. El Calderón tiene mucha historia y es mítico, pero si cambian de lugar de juego tendrán sus motivos. Aunque, en mi opinión, ¡reformaría el Calderón!, asegura sin dudarlo. Y es que tan emblemático es el estadio, como su afición, su nombre y su escudo.

Hace no mucho el Atlético desveló cual será su escudo a partir de la temporada que viene. En él, se pueden ver alterados, aunque no a gran escala, algunos de los elementos claves del mismo, como el Oso del Madroño o el número de líneas rojiblancas del mismo. Además de ello, se dio a conocer el nombre del nuevo estadio también, que pasará a llamarse “Wanda Metropolitano”. Cierto es que el nombre forma parte de un nuevo paso en la expansión comercial del club, pero Monsalve es partidario de no tocar lo que bien funciona. “Al nuevo estadio lo bautizaría como Nuevo Vicente Calderón”, dice tajante.

Por último, le preguntamos por un ídolo. Suele ser difícil contestar a esta pregunta ya que son muchos y muy buenos los jugadores que han pasado por el Manzanares. A pesar de ello, Nacho no lo dudó: Diego Pablo Simeone.

En Atleti_VAVEL, cada lunes, una historia personal como recuerdo del Vicente Calderón, que vive su última temporada.

¿Quieres leer más historias como esta?

¡Aquí las tienes!