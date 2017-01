Simeone: "Durante la temporada sólo hay palabras, cuenta lo que ganas al final"

Foto: Apo Caballero / VAVEL.COM

Diego Pablo Simeone atedió a los medios de comunicación antes de la vuelta copera entre el Eibar y el Atlético de Madrid. El argentino hizo un análisis del rival y no le dio importancia a la superioridad en cuanto al resultado con la que llegan los rojiblancos, que se impusieron por tres a cero en la ida de los cuartos de final: "Los partidos de Copa son raros y complicados más allá del resultado que se tiene en los primeros partidos. Vamos con respeto y muchas ganas de seguir mejorando el momento. Crecer a partir de lo que estamos haciendo". Sobre el Eibar afirmó que: "Es un equipo muy bien trabajado que tiene claro a lo que juega. Tenemos que estar fuertes y con mucha intensidad", apuntó.

"El primer semestre ha sido regular"

El Atlético de Madrid ha finalizado la primera vuelta como cuarto en la clasificación de La Liga, algo por lo que fue cuestionado Simeone: "No me detuve a mirar, pero observé que no es fácil hacer los puntos que hemos hecho estos últimos años. Antes de nosotros los 37 puntos fueron los mejores". Además, el entrenador recordó la dificultad: "No es fácil. Este primer semestre ha sido regular", matizó.

El argentino se mostró satisfecho con el juego que están desplegando los suyos y con la unión del vestuario indio: "Yo al equipo lo veo bien, a lo largo de los 90 minutos tienen más cosas buenas que malas. Durante la temporada sólo hay palabras, lo que cuenta es lo que logras al final". El de Buenos Aires remarcó la importancia del momento de forma de la delantera: "Los delanteros van por etapas, es un equilibrio emocional de lo que te da el entrenador y los compañeros y la fuerza internas que tienes para revelarte. Tenemos delanteros importantes con distintas características", señaló.

"Me ilusiona el crecimiento de Correa"

Para concluir, habló del papel de algunos de sus jugadores en el equipo y confirmó que Griezmann no viajará por descanso: "Hoy ha tenido el día libre y mañana se entrenará en el Cerro". Sobre el papel de Correa en el equipo, el entrenador argentino afirmó: "Ángel es un jugador que está emparentado con el gol continuamente. Sus movimientos siempre son para concluir jugada. Está en crecimiento y eso me pone muy contento y me ilusiona", finalizó.