Simeone: "No era fácil competir como se hizo"

Foto: Ángel Ezkurra - VAVEL,com

El Atlético de Madrid ha logrado su objetivo tras empatar a dos contra el Eibar en Ipurúa, sentenciando el pase a las semifinales de la Copa del Rey. Los goles de Giménez y Juanfran anularon las pocas opciones que tenía el conjunto armero de remontar una eliminatoria prácticamente resuelta. Diego Pablo Simeone se ha mostrado satisfecho ante los medios de comunicación y ha reconocido que "no era fácil competir como se hizo tras un resultado como el de la ida".

"El partido fue intenso y entretenido. Sacamos dos buenos partidos adelante. En la ida tuvimos mayor eficacia de cara a gol y en la vuelta tuvimos una ocasión de Correa para poner el 0-2. Luego ellos se crecieron y remontaron. El valor que le doy a la eliminatoria fue el empate y la intención de ir a ganar el choque", comentaba el míster rojiblanco al término del encuentro.

"Nos pone muy contentos haber pasado a semis"

Simeone también ha hecho referencia a las rotaciones que se han visto hoy en el terreno de juego. Griezmann no fue ni convocado y jugadores indiscutibles en el once como Godín o Koke se quedaron en el banquillo: "La competencia que se está teniendo dentro del equipo es muy buena y nos está llevando a esta linda oportunidad de presentarnos en semifinales, cosa que no sucede todos los días", explicaba.

Para concluir la comparecencia y partir de vuelta a la capital para preparar el partido ante el Alavés, el Cholo no ha pasado por alto que "es la segunda vez en la que el equipo se presenta en semifinales" desde que él dirige al Atlético de Madrid y ha ratificado, convicente, que "el Atleti siempre pelea por competir en cada competición". De este modo, el conjunto rojiblanco sigue peleando por hacerse con la Copa del Rey, está clasificado para los octavos de la Champions y es cuarto clasificado en La Liga Santander, firmando, hasta el momento, una gran temporada.