El Atlético contra uno de sus puntos débiles

Hace exactamente dieciocho partidos Atlético y Alavés empataban en el Vicente Calderón en un partido marcado por la frustración de los de Simeone, que se daba a consecuencia de lo que le costó a los colchoneros llegar al gol. Cuando consiguieron ponerse por delante poco les duraría la alegría porque, en el último minuto, empataría el Alavés con un disparo lejano que condenaba al Atlético a empatar en su primer partido de Liga, en casa y ante un recién ascendido. Una vuelta después madrileños y vascos vuelven a enfrentarse. Los rojiblancos están en proceso de recuperación tras la crisis de confianza y juego vivida en diciembre, mientras que el Alavés ha demostrado durante todo lo que se lleva de Liga que es mucho más que un recién ascendido y están diez puntos por encima del descenso.

Históricamente, el Alavés es un equipo que no se le ha dado bien al Atlético de Madrid. De 22 partidos disputados entre ambos, los colchoneros solo han ganado diez veces. Además han sumado nueve derrotas y tres empates. En lo que va de siglo XXI, ambos equipos han jugado seis encuentros, de los cuales los madrileños solo han ganado uno, que curiosamente se jugó en Mendizorroza, como el partido de este sábado. El partido era el correspondiente a la jornada 34 de la La Liga 2005/06 y el gol fue de falta, anotado por Antonio López. En el once titular de aquel partido estaba el actual capitán del Atlético de Madrid: Gabi, que mañana será baja por sanción. Pese a esta victoria, a los colchoneros tampoco se les ha dado bien el estadio en el que el Alavés actúa como local, ya que de once partidos que ha jugado en él solo ha ganado tres.

Desde entonces el Atleti y el Alavés solo han jugado una vez más y fue el partido que abre este artículo. Los rojiblancos necesitan la victoria mañana para empezar la segunda vuelta con buen pie y no descolgarse de la tercera plaza, que tras el empate en San Mamés la pasada jornada queda a siete puntos. En cambio, para los de Pelligrino no sería tan dramático no sumar los tres puntos gracias a que su objetivo de mantenerse en primera está encaminado. Los del Cholo tienen un nuevo reto que no es otro que ganar en un campo en el que siempre le ha resultado difícil conseguirlo y en una situación en la que lo único que vale es sumar de tres en tres.