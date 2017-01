Los hermanos Hernández - Gasol

Este fin de semana un padre estará dividido. Sus hijos se enfrentan en la élite del deporte de sus sueños. Sueños, que por otro lado, son los que se marca un padre cuando su hijo comienza su andadura en un deporte, estudio, trabajo o simple hobby. Seguramente, para un padre que pudo llegar y disfrutar la cima del fútbol, uno de sus innumerables buenos deseos para sus condescendientes y uno de sus caprichos futuros es ver a esos hijos llegar lo más alto posible del fútbol mundial. Algo parecido a lo que pudo sentir la familia Gasol en el All Star que todo español recuerda.

No es un All Star, no es un Mundial, no es la Super Bowl no es un Gran Slam. Es un Deportivo Alavés – Atlético de Madrid. No habrá más de quince mil o veinte mil espectadores, una jornada más de la Liga Santander entre dos equipos con distintos objetivos. Pero ¿y qué importa eso para la familia Hernández? Jean François Hernández, ex jugador del Atlético de Madrid entre otros y familia, disfrutará del que, hasta el momento, es el partido más especial para sus dos hijos.

Hasta el momento, sí. Seguramente este mismo duelo se repita o se solape en un mismo equipo en futuras y mayores alternativas. Tan solo son dos jugadores con enormes expectativas, dos chavales de 20 y 19 años. Lucas, Theo. El primer partido oficial en los que los hermanos compartirán césped en el máximo nivel. El mayor de los dos, Lucas, en el Atleti, tendrá complicado el participar activamente, su competencia es mayor, pero eso no limitará el brillo del enfrentamiento. Recuerden que tan solo es el primer duelo hasta el momento, el camino de los “Gasol” colchoneros – ahora uno cedido en Vitoria – parece marcado hacía el gran éxito.

El símil, a escala por supuesto, con los hermanos Gasol se asemeja hasta en el físico. Lucas, el primero, más fino y prematuro en conseguir un gran papel. Theo, silencioso, más corpulento y con la dificultad de alcanzar a su hermano, que por otro lado parece una bomba en plena explosión. Claro que no son un All Star, claro que no son los Gasol. Pero hoy una familia se enfrenta, hoy una familia inicia un camino conjunto, de una manera u otra, hacía un presuntuoso gran éxito. Los Hernández cortan la cinta de su carrera en este enero de 2017.