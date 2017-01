Moyá: "Creo que podemos irnos contentos con el empate"

Foto: Atlético de Madrid

Miguel Ángel Moyá atendió a los medios de comunicación a pie de campo tras las tablas cosechadas por el Atlético en Mendizorroza. El portero rojiblanco, que desplegó la mejor actuación del cuadro colchonero, hizo un análisis de un choque en el que ninguno de los dos conjuntos logró perforar el área rival: " Al final, tal y como ha transcurrido el choque un punto sabe a poco. Es cierto que el la primera mitad el Alavés fue superior, la segunda mitad fue muy abierta, muy disputada, muy intensa, muy trepidante, con mucho choque...Gaitán tuvo una ocasión muy clara, el Alavés tuvo otra y al final nos vamos con un empate y creo que podemos irnos contentos", reconoció ante los micrófonos de Bein Sports.

El guardameta rojiblanco afirmó que a pesar de que en el choque no hubo ningún tanto, el duelo no perdió en ningún momento la intensidad y el interés: "La gente a veces demanda goles para que sea un partidazo pero es verdad que, al menos desde dentro, se ha visto un partido cargado de intensidad". El mallorquín no se olvidó de recalcar el buen ambiente en Vitoria: "Basta con ver el buen ambiente en Mendizorroza. La afición no ha parado de animar en los 90 minutos del choque y ha sido un partido bonito de jugar", concretó.

Para concluir, Miguel Ángel Moyá señaló que el Atlético ahora sólo piensa en las semifinales de Copa del Rey del próximo miércoles donde los rojiblancos se enfrentarán al FC Barcelona: "A partir de hoy pensamos ya en la Copa contra el Barça, ahora toca descansar un poco y mañana ya empezaremos a preparar un duelo que será también muy complicado", finalizó.