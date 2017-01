Filipe Luis: "El Alavés nos ha superado"

Foto: Atleticodemadrid.com

Filipe Luis atendió a los medios en Zona Mixta y analizó el empate del club rojiblanco frente al Deportivo Alavés. En cuanto al juego por parte del Atlético de Madrid: “El Alavés nos ha superado, han hecho un gran partido y nosotros no, hemos fallado pases, no hemos encontrado nuestro juego y nos han superado en el juego aéreo en las segundas jugadas. Por eso, hemos terminado atrás y no hemos generado apenas ocasiones. Esa no es la imagen que nos gustaría dar y por eso vamos a trabajar para mejorar” añadió el brasileño.

Aseguró que la plantilla seguirá trabajando para lograr mejores resultados e hizo hincapié en la importante cita que tienen el miércoles frente al Fútbol Club Barcelona: “En el fútbol la ilusión se consigue con victorias, buenos partidos. Tener un partido el miércoles es lo mejor para intentar hacer buen fútbol. Ojalá nos salga un buen partido porque queremos llegar a esa gran final soñada”, declaró el lateral.

Filipe también se ha pronunciado en cuanto al partido de hoy, en el que han vuelto a sacar sólo un punto, al igual que en la primera jornada de Liga ante el Deportivo Alavés en el Vicente Calderón: “Queríamos ganar hoy, estábamos ilusionados con este partido. Cuando entras al campo, ganas y juegas bien, vas mejorando siempre. Vas cogiendo confianza y cuando pasa lo de hoy, es un palo. Nosotros ya hemos pasado por momentos peores y estamos completamente seguros de que nuestro buen fútbol volverá”, concluyó el internacional brasileño.

Un duro golpe para el conjunto de Diego Pablo Simeone, que vuele a empatar, al igual que hizo la jornada pasada en San Mamés. Un solo punto que prácticamente hace que el Atlético de Madrid se despida de la lucha por la Liga.

El miércoles disputarán un encuentro complicado ante el Fútbol Club Barcelona y sin duda, intentarán conseguir la victoria para dejar encarrilada la eliminatoria.