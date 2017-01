Messi surfea en el oleaje

FOTO| Vavel . Gema GIl

Destino caprichoso. Una final anticipada. Atlético de Madrid y FC Barcelona se enfrentan a las puertas de la final de la Copa del Rey en busca de un hueco entre los elegidos. Celta y Alavés miran de reojo el duelo de pesos pesados que ha regalado este sorteo de semifinales. El Atlético de Madrid no llega en su mejor momento, parece claro, pero el estado culé no es ni mucho menos una lujosa fiesta.

Análisis FC Barcelona

Sin dirección, sin reacción

El FC Barcelona llega al duelo ante el Atlético de Madrid en un momento de duda, de reflexión. El equipo colchonero se le da bien a Luis Enrique en liga, pero no así en duelos de eliminatorias. Eso abre aún más la brecha de la incertidumbre y el miedo ya que la solidez y la eficacia azulgrana está en claro debate.

El FC Barcelona colapsó el centro del campo de jugadores de talento buscando el nuevo Xavi, pero ninguno cuenta con la confianza

Los títulos justifican a modo de fin, los medios claramente cuestionables de la era Luis Enrique en can Barça. El equipo del asturiano arrolló en la primera temporada gracias a un nivel imparable de Messi y una gran alianza con el resto de integrantes de la MSN, que taparon a base de goles cualquier mínimo juicio al estilo de aquel Barcelona. La pasada campaña, más de lo mismo, pero con el golpe de la Champions, provocado por el propio equipo de Simeone.

Esta campaña, el FC Barcelona se ha reforzado y ha tapado el agujero que presuntamente desde lo interno del club, más aceite dejaba escapar al engranaje del equipo: el fondo de armario. El miedo a una lesión de algún integrante del tridente de ataque y la dosificación de Iniesta o Busquets han sido el foco de contratación. André Gomes, Denis Suárez o Alcácer, junto a las “medias” integraciones de Arda y Aleix – envueltos en la espera de la sanción FIFA la temporada pasada –, han sido la hipotética solución. Sin continuidad, sin confianza. Ni siquiera con una ubicación clara. No han sido una solución eficiente, pero no son ellos el debate. Los fichajes no eran el problema, o por lo menos no el más importante.

Al Barça le urge decidir un estilo y un rumbo, trabajo de la dirección técnica

El Barcelona viaja a oleadas. Llevado por la corriente, cada vez más disipada de un antiguo Barça y rebotado por un estilo actual que parece no encontrarse. Totalmente a la deriva. El Barcelona se encuentra en un momento de inexistente identidad. Cabalga entre la esencia heredada y la eficacia rompedora del vértigo atacante. Luis Enrique no ha conseguido darle un estilo, ni decidir que es a lo que quiere jugar el Barcelona y en esas se halla. Carece de ideas.

El fútbol de posesión y de creación en zona medular se intuye como hipotética génesis, pero lo cierto es que el equipo saca rendimiento en la velocidad y el juego directo de la última fase de campo. Al equipo azulgrana le urge la confirmación de un estilo y trabajar en una dirección. Las olas cada vez son más grandes y el equipo no se posiciona. Tan solo un factor mantiene esto a flote. El único que es capaz de disimular todo esto.Es Messi quien consigue surfear estas olas.

Oraciones a Messi

La era Luis Enrique sucede a la era del Tata, Tito (y Roura), Guardiola, Rijkaard. Una sucesión temprana en el tiempo marcadas por el mismo factor común: Messi. Eran muchas las voces, irritados del nivel del argentino que afirmaban, con toda la tranquilidad del mundo que el 10 era lo que era por su compañía. Queda claro, a quien quiera verlo, que la compañía lo que hace, y en parte sigue haciendo, es elevar al equipo al máximo esplendor como acabó consiguiendo en tiempo de Guardiola.

Mientras Messi juegue en el Barça, el equipo culé será candidato a todo siempre pese a no jugar bien. Aparece y decide

Con Xavi, Iniesta, Busquets y compañía, Messi no es que sea mejor, es mejor el equipo. Algo parecido que sucedió en la Selección Española. España alcanzó la perfección de juego, de talento y de resultados de la mano de Xavi e Iniesta, pero Villa y Casillas seguían siendo igual de buenos con ellos o sin ellos. Con Messi sucede lo mismo y lo demuestra partido tras partido, año tras año, minuto tras minuto. No se cansa de crear recuerdos, de imágenes, de asistencias, de regates o de jugadas. Con un Busquets intermitente, con un Iniesta dosificado y peleado con las lesiones, Messi ha evolucionado y se ha hecho un jugador total. Más madera. Sin ellos, también es el mejor.

Él solo es capaz de disimular todas las carencias, que son bastantes, desde el deshinchamiento de este Barcelona en los últimos años. Aparece una y otra vez, en todos los lados y decide. Fue un jugador de banda y regate, fue un “falso nueve”, fue un goleador, fue el eje de un tren imparable. Ahora lo es todo. Él crea, asiste, regatea y marca. Él aparece, Él decide. Ante el momento de duda, él es la solución. Muchos le echan en falta la capacidad de tirar de un equipo solito para llegar a ser mejor que Maradona. Si de verdad eso es lo que le priva de tal comparación, analizando sus últimos años, habrá que buscar otra excusa de comparación.

El Barcelona necesita a Piqué. Le urge que Busquets e Iniesta, a falta de estilo e idea, tengan el volante del equipo. Necesita muchas cosas. Mientras tanto, seguirá siendo candidato a todo y podrá optar a cualquier título porque tienen al mejor jugador. Mientras él esté, los problemas podrán disimularse incluso pueden convertirse en títulos. El Barcelona no tiene dirección, pero en cualquier dirección está Messi.

A favor para el FC Barcelona

- El desorden y la falta de jerarquía en el Atleti puede ser aprovechable. Ni siquiera Godín se encuentra a buen nivel y el Barcelona puede jugar ante un equipo dubitativo.

- La facilidad goleadora de Suárez y Messi, sobretodo, es siempre una ventaja inicial. Pueden hacer gol sin casi proponérselo.

- Superioridad en las líneas. El poderío ofensivo de los laterales y la movilidad de Messi dificultan siempre la defensa, sobre todo por el exterior.

En contra del FC Barcelona

- Sin los arquitectos. Busquets e Iniesta parecen casi descartados, ello deja al Barcelona sin su motor. El Barcelona sufrirá más de la cuenta para elaborar.

- El lado derecho del equipo azulgrana se presenta como el más débil. Debate en el lateral (Aleix, S. Roberto), debate en el interior (Rakitic, - Denis, André) y movilidad de Messi. Buen día para la reconciliación de Carrasco.

- Un clásico: el juego aéreo. El Atleti lo empieza a recuperar y es el archienemigo de los culés. Otro punto a explotar por los de Simeone.

A seguir

Clave

Messi. Poco queda que decir del argentino. Por él pasan las posibilidades de unos y otros. Con él se juega con ventaja y a veces, el mejor de los trabajos, son derribados por un momento de lucidez de Leo. Luis Enrique se encomienda a él, Simeone prácticamente también.

Motor

Rakitic.

Sin Busquets y sin Iniesta, su participación se presume primordial. Cerca está de encontrarse en su peor momento desde que llegó al club, pero con el deber de dar un paso adelante en una cita tan importante. Con las bajas tan sensibles en su zona de actuación, queda como el jugador más veterano y de más confianza. Debe asumir galones.

Líder

Piqué.

El defensa catalán siempre es noticia por temas ajenos al césped. En el verde, en lo realmente importante, el central se ha hecho imprescindible. De sobra es sabido que a buen nivel, Gerard se convierte en uno de los mejores centrales del mundo, pero además a eso le ha añadido madurez y mejora del juego aéreo. El sheriff del Barcelona.

Posible once

Luis Enrique no suele sorprender en los partidos importantes o delicados. No es el lucho de variar en partidos de esta índole y probablemente utilizará los jugadores de confianza. Sin embargo, las lesiones de Busquets e Iniesta le ponen suspense al dibujo del FC Barcelona. La confianza en Umtiti puede asegurar que Mascherano haga de Busquets. Rakitic espera acompañante y las circustancias dan con ventaja a André Gomes.