Fernando Torres: “Podemos ganar la Copa”

Fernando Torres es uno de los emblemas del club / Foto: ATM

El ‘9’ rojiblanco recibió el premio por su compromiso y afiliación al “club de su vida” el Atlético de Madrid. El atacante de Fuenlabrada creció, maduró y se formó como persona y futbolista en el Atleti, antes de coger el avión destino Liverpool. Hace dos años regresó como ídolo, con ganas de comerse el mundo de nuevo con la zamarra rojiblanca.

El Atlético se enfrenta al Barcelona en unas semifinales que será memorables. “Claro que apuesto por el Atlético. Seguro que viviremos una noche mágica. Estamos haciendo las cosas bien y creo que podemos ganar el campeonato. En los últimos años nos ha tocado enfrentarnos al Barcelona, pero lo tomamos como siempre, mirando al próximo partido. Seguro que vivimos una noche mágica con nuestra afición", señaló Fernando cuando fue preguntado por el encuentro y si apostaba por una plaza en la final.

Antes de recibir el premio, los invitados a la gala pudieron ver un vídeo de toda su trayectoria como rojiblanco. En las declaraciones posteriores, Torres afirmó sentirse optimista con respecto a lo que resta de temporada en las tres competiciones, Copa del Rey, Liga y Champions League. "No renunciamos a nada. Iremos como siempre partido a partido", comentó.

El sueño de Fernando lo conoce todo el mundo: ganar un trofeo vestido de rojiblanco. Pero para eso hay que jugar cada partido como si fuera el último e ir poco a poco. El delantero también trató la actualidad del equipo. “Tenemos mucha confianza en lo que hacemos. Llega la parte de la temporada que más nos gusta a todos, en la que se deciden los títulos. Tenemos enfrente a uno de los mejores equipos del mundo, si no es el mejor. Eso es un aliciente más. Hay que jugar muy unidos y atar a sus estrellas. Nunca se sabe si es mejor jugar la ida en casa o no", comentó.

Sabe que es un ídolo en el Calderón y que se le va a exigir como al que más. "La exigencia la marca el propio equipo y los éxitos recientes. Es normal que la afición, que la prensa quiera más. El equipo está tranquilo y deseando hacer las cosas bien. Sabemos que los resultados mandan y que a veces no dejan ver lo que hay detrás, pero estamos tranquilos", señalo seguro de sí mismo.

Sobre su futuro, Fernando prefiere pensar en presente. "Me gustaría que no hubiera especulaciones sobre mi futuro, que sólo se hablara del equipo”, señaló. "Estoy como hace un año, voy a afrontar cada partido como si fuera el último y así quiero que lo vea la gente. Me gustaría que no se hablara de esto y que no hubiera especulaciones de ningún tipo, que sólo se hablara del equipo", añadió posteriormente, haciendo ver que está comprometido con el equipo.

Hace varias semanas que se comenta la opción de que sea el Calderón el estadio que albergue la final de la Copa de Su Majestad El Rey. "Sería el broche de oro para el estadio", comentó Fernando, que más de una vez ha asegurado que el nuevo, el Wanda Metropolitano, es un paso más en la extensión comercial del proyecto rojiblanco.