Previa Atlético – Barcelona: último peldaño hacia la final

Dos titanes y un solo puesto para la final. Es lo que mejor define este choque entre Atlético de Madrid y Barcelona. Enfrentamiento entre dos equipos que optan a ser campeones y que aunque no pasan por su mejor momento, darán espectáculo en los 180 minutos de eliminatoria, en caso de no tener que recurrir a prórroga. Un único pase para pelear por la Copa, que defiende el conjunto blaugrana como campeón los dos últimos años, y que los colchoneros quieren volver a ganar años después de esa gloriosa final en el Bernabéu.

Duro partido y eliminatoria se le presenta al cuadro de Diego Pablo Simeone. La plantilla no pasa por su mejor momento y las dudas asaltan más que nunca en el momento decisivo. Los rojiblancos vienen de un golpe importante en Liga ante el Alavés. Un empate a cero en tierras vascas dejó con la moral baja al Atleti, no solo por el resultado sino también por la superioridad de los blanquiazules. Además, el enfado de Carrasco al ser sustituido, acrecenta la crisis de regularidad por la que pasa el equipo esta temporada.

Por su parte, los blaugranas llegan algo mejor a la eliminatoria. Pese al empate en la última jornada de Liga ante el Betis, polémico cuanto menos, la plantilla confía en su juego y no pierde el estilo pese a las adversidades. El buen partido ante la Real Sociedad en la anterior eliminatoria y la confianza depositada en los grandes buques de la plantilla hace que la solidez sea mayor. No obstante, las dudas también afloran. Algunos fichajes que no han rendido todavía como se esperaba y la falta de carácter en algunos encuentros, le puede pasar factura a los de Luis Enrique.

Con bajas pero con garra

Si bien el momento anímico del Atlético de Madrid no pasa por su mejor fase, la plaga de lesiones también está haciendo estragos. La baja de algunos jugadores se está viendo reflejada en los resultados y Simeone se está viendo obligado a cambiar de estrategia e incluso tirar de jugadores de la cantera como Keidi. El último en caer lesionado ha sido el uruguayo Giménez, que parecía haber arrancado definitivamente esta temporada, pero que se lesionó ante el Alavés y será baja segura para el encuentro del miércoles.

Godín es la definición de garra atlética. Foto: Rodri J Torrellas (VAVEL)

A esta baja hay que añadirle la de otros jugadores clave como Oblak o Augusto. En cuanto a la portería, Miguel Ángel Moyá está siendo un seguro bajo palos y ha logrado por el momento que no se eche tanto en falta al esloveno. La baja de Augusto sí ha afectado esta temporada más al equipo en la zona de creación. La ausencia de Gabi por sanción en el encuentro de Liga, abrió más la brecha en la medular. Para resolverlo, Simeone tendrá que confiar en otros jugadores clave como Godín o Koke, que están capacitados para transmitir la solidez y el ímpetu necesarios. Además, las numerosas lesiones pueden abrir un hueco y la oportunidad a jóvenes canteranos como Keidi o Juan Moreno, e incluso al poco mencionado Cerci, que si no abandona el barco este mercado invernal, podría llegar a tener sitio en un hipotético caso de necesidad y de capricho del destino.

Fútbol para olvidar la polémica arbitral

Los últimos partidos del Barcelona no han pasado desapercibidos. La polémica arbitral ha estado presente en varios de ellos y también la queja de algunos jugadores como Piqué, que llegó a dirigirse al propio Javier Tebas al final de un partido para remarcar un fallo arbitral. Por todo ello, el club catalán deberá centrarse en elaborar su fútbol y dejar las polémicas a un lado. El equipo no ha conseguido mantener el estilo de fútbol total dominante y lo ha pagado en los resultados. Su última actuación ante el Betis no solo dejó a la vista de todos los fallos arbitrales, sino también la falta de actitud y de buen juego del equipo.

La polémica estalló ante el Villarreal. Foto: VAVEL

Con una plantilla lo suficientemente amplia y con calidad extrema, el Barcelona parte como favorito para la eliminatoria. Si logra adoptar de nuevo su juego de siempre, le pondrá las cosas muy difíciles al Atleti. Un Atleti que como hace siempre en este tipo de partidos, peleará de tú a tú y dejará la eliminatoria para resolverse en la vuelta. La solidez defensiva de los rojiblancos pone a prueba la letalidad atacante de la MSN. Un duelo por todo lo alto.

De Burgos Bengoetxea será el colegiado en la ida

Un árbitro que posee cierta experiencia en partidos de alta categoría. Casi noventa partidos dirigidos en Segunda División le permitieron dar el salto definitivo a La Liga, donde debutó en verano de 2015 en un partido que enfrentaba a Levante y Celta. Con un total de 19 partidos arbitrados en Primera División, De Burgos Bengoetxea afronta un gran reto como es una semifinal de Copa, más teniendo en cuenta que la disputan Atlético y Barcelona.

El vasco dirigirá el encuentro. Foto: Eurosport.es

Declaraciones previas

El primero en atender a los medios el martes fue el entrenador culé, Luis Enrique Martínez. “Espero una eliminatoria muy complicada de 180 minutos. Nuestro objetivo es ganar el primer partido y todo pasa por hacer gol, al menos uno más que el rival”, dijo sobre la dificultad de la eliminatoria. También desveló ligeramente el tipo de once que se podría ver el miércoles sobre el césped. “Rotaré en todos los partidos que pueda. Eso es tener plantilla para ganar títulos. Además, con las bajas, sanciones, lesiones y cansancio… no queda otra que rotar”, afirmó.

Simeone quiso alabar el trabajo de los suyos estos últimos años y se mostró confiante con su plantilla. "Les cuento lo que siento: un orgullo absoluto por estos futbolistas, en cinco años como entrenador, jugaremos la sexta semifinal. Con lo que cuesta esa continuidad de trabajo, que te sigan y presentarte por sexta vez me llena de orgullo, emoción y alegría”, aclaró. También zanjó la polémica con el tema Carrasco y su posible descontento. “Cuando los jugadores se enojan me pone contento, me imagino que lo primero es con ellos mismos por no haber hecho un buen partido y segundo porque lo saca el entrenador, nunca me preocupó", concluyó.

Convocatorias y posibles onces

En el Atlético son bajas los lesionados Oblak, Tiago y Augusto, Thomas por participación en la Copa África y Cerci por decisión técnica. Mientras, en el cuadro blaugrana, causarán baja por lesión Iniesta, Busquets y Digne, y Ter Stegen por decisión técnica.

Atlético de Madrid: Moyá, Moreira; Godín, Savic, Filipe, Vrsaljko, Lucas, Juanfran; Gabi, Saúl, Koke, Keidi, Gaitán; Carrasco, Griezmann, Torres, Correa y Gameiro.

F.C. Barcelona: Cillesen, Masip; Piqué, Mathieu, Mascherano, Jordi Alba, Sergi Roberto, Umtiti, Aleix Vidal; Rakitic, Denis Suárez, Arda Turán, Rafinha, André Gomes; Suárez, Messi, Neymar y Paco Alcácer.