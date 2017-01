Simeone: "Siento un orgullo absoluto por este equipo que en cinco años va a jugar su sexta semifinal"

Simeone, durante el Atlético-Eibar de Copa / Foto: Daniel Nieto - VAVEL

Diego Pablo Simeone compareció este martes en la rueda de prensa previa a la semifinal de Copa del Rey que enfrentará al Atlético de Madrid con el Barcelona. El técnico argentino disputará la que será su sexta semifinal en cinco años, una circunstancia que, como el mismo reconoce, le hace sentirse orgulloso de su equipo: “Siento un orgullo absoluto por estos futbolistas que en cinco años van a jugar la sexta semifinal. Me llena de orgullo, de emoción y de alegría, no me imagino un escenario mejor que el que presentará el Calderón”.

"Venimos de hacer buen partido en Bilbao, regular en Eibar y malo en Vitoria"

El equipo del Cholo volverá a tener a tiro la posibilidad de jugar una final, pero enfrente estará el Barcelona, un rival que nunca se lo puso fácil al Atlético. Sin embargo, para Simeone el pasado no es relevante en este partido: “Son partidos diferentes, lo pasado, ya sea bueno o malo queda detrás”. Además hay que tener en cuenta que esta vez Luis Enrique cuenta con bajas importantes en su equipo: “Las características no van a ser las mismas. Acabaron el último partido con Vidal a la derecha y Messi por detrás de Suárez, pueden jugar con Rakitic, Mascherano o Gomes en el medio, creo que más con Mascherano... Pero eso no cambia a los tres de arriba. Messi puede hacer daño y eso no estará preparado, será algo natural como hace siempre”.

Ganar este partido de ida sería un gran paso para colocarse en la final, pero también supondría un lavado de imagen después del mal partido realizado en Vitoria. “Cuando uno tiene un buen partido, está con la continuidad del buen juego para lo que viene, venimos de hacer buen partido en Bilbao, regular en Eibar y malo en Vitoria. Ellos están acostumbrados, jugando bien o mal, a sacar resultados sin merecerlo, a sacarlos mereciéndolo, seguramente nos encontraremos con el mejor equipo del mundo. Tiene futbolistas fantásticos y juegue quien juegue tienen a los tres de arriba que resuelven partidos”.

Respecto al juego de los suyos, la pareja de Gabi en el centro del campo ha sido una de las cuestiones abordadas: “Más allá de los compañeros diferentes que tenga, Gabi siempre ha mantenido la regularidad que lo ha hecho un jugador muy importante en cuanto a lo que el corazón dicta en el campo, y el corazón es lo más importante del equipo. Él tiene esa fortaleza que hay que demostrar en todos los partidos”.

Y no se marchó Simeone sin comentar el gesto de Carrasco en el último partido liguero. Una situación tensa a la que el técnico le quitó importancia: “Cuando los jugadores se enojan me pone contento, imagino que primero se enojan con ellos cuando no tienen un buen partido y luego también con el entrenador que es el que lo saca porque siempre quieren jugar”.