Vuelve el Calderón de las grandes citas

Foto: Jaime Del Campo - VAVEL.com

Himno a capella, bufandas al aire, mosaico en la grada, aplausos de unos jugadores agradecidos, gargantas afónicas antes, incluso, de sonar el pitido inicial, mentes concentradas, corazones arrítmicos y un señor vestido de negro en el área técnica que levanta los brazos y pide más. Así se las gastan en el Vicente Calderón para albergar las grandes citas, los partidos que pueden quedar para la historia, como lo es el Atlético - Barcelona de la presente edición de la Copa del Rey.

El destino y el azar se han emperrado en que se vuelva a repetir todo un clásico de fútbol español y europeo, un enfrentamiento entre un equipo al que le gusta molestar y otro al que no le gustan que le molesten. El Atleti. El Barça. Dos equipos. Rojiblancos y blaugranas. Dos formas de ver la vida, dos maneras de sentirla y un solo objetivo: llegar a la final.

El Atlético de Diego Pablo Simeone jugará en casa el primero de los dos partidos que decidirán al vencedor de la eliminatoria. Cierto que el partido definitivo se juega en el Camp Nou, cierto, también, que el Atleti buscará encarrilar una eliminatoria ante los suyos, en su feudo, en el Vicente Calderón. El Barça ya sabe lo que es jugar a las orillas del Manzanares y caer eliminados en unas semifinales, también sabe lo que es ganar una Liga en suelo rojiblanco, pero todo lo pasado ya no sirve de nada. Cada partido es único, una oportunidad de mejorar lo anterior, de venganza, de recuperar lo que un día te arrebataron. Y el Calderón no está dispuesto a que el Barcelona salga vivo de allí.

El partido ya ha comenzado para los atléticos. Cientos de aficionados rojiblancos se concentraron en la noche del pasado martes en las puertas del hotel donde se hospedaba su equipo. Una marea roja que no paraba de cantar y que portaba un lema en una pancarta gigante: "Queremos ganar la Copa". Más claro, imposible. La afición del Atlético de Madrid tiene sed de títulos, se quiere ir de copas este año y se ha encargado de transmitir el mensaje a la plantilla desde que acabó el partido de Ipurúa. Un pensamiento ambicioso que ha calado en unos jugadores que se quedaron sin palabras al llegar en el autobús al hotel. Y eso que aún faltaban 24 horas para que empezase el encuentro. Imagínense lo que les espera en el Calderón.

En la noche del miércoles, el Vicente Calderón se vestirá de gala para recibir a su equipo, a su Atleti, ese que les ha devuelto la esperanza desde que el Cholo llegó al club y, la verdad, da la sensación de que los locales ya van ganando uno a cero. Los culés tendrán que soportar que se celebre cada pérdida de balón suya, que se aplauda cada acercamiento al área de Ter Stegen, por inofensivo que sea, estarán inmersos en un ambiente hostil, como pocas veces cuando viajan fuera de casa.

Delante tendrán a un equipo que juega con el jugador que bien puede desequilibrar una eliminatoria indescifrable. Ni Messi, ni Griezmann, sino el jugador número 12, el más importante. El Atleti juega en casa, ante su afición, y quiere hacer valer el factor campo ante un equipo, a priori, superior. Quiere volver a eliminar al Barcelona en semifinales y no está dispuesto a dejar pasar una oportunidad única de plantarse en otra final. En el Calderón retumbará aquello de "porque luchan como hermanos, defendiendo sus colores" y, ya saben, no hay nada más fuerte que una familia unida. Lejos y muy arriba, Luis Aragonés luchará cada balón como uno más en el día de su tercer aniversario desde que se fue. Las casualidades no existen y al Atleti le sobran los motivos para creer más fuere que nunca. Por Luis, por el Calderón, por la afición, por vosotros... hacedlo otra vez, campeones.