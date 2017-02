Dos genialidades y una tardía reacción

Google Plus

El ambiente en el Vicente Calderón era espectacular. Lleno hasta la bandera, el feudo rojiblanco se vistió sus mejores galas para acoger la que sería su última semifinal copera. Y lo hacía poblado de una afición entregadísima, que no paró de animar ni un solo minuto en todo el encuentro. Como lo venía haciendo en la previa. Los hinchas rojiblancos sabían que era un partido importante, que el Barcelona no lo iba a poner fácil y que el equipo iba a necesitar de su apoyo. Aunque quizá no imaginaban que tanto.

“Luis Aragonés, Luis Aragonés, Luis Aragonés, Luis Aragonés…”, la entrada de los jugadores al campo estuvo marcada por el recordatorio a la leyenda rojiblanca por motivo del tercer aniversario de su muerte. Unos cánticos que estuvieron presentes todo el encuentro para hacer todavía más vibrante el ambiente. En los primeros minutos de juego, pareció que los futbolistas rojiblancos se habían contagiado del entusiasmo de su afición, lanzándose al ataque y ocupando el campo rival. Pero pronto se volvió a ver a ese Atlético dubitativo de las últimas semanas. Una circunstancia que el Barcelona aprovechó para morder a la primera oportunidad que tuvo.

No marcó de cualquier forma el Barça su primer gol. Luis Suarez anotó un auténtico golazo, de esos que tienen la culpa de que se le considere uno de los mejores delanteros del mundo. Aprovechando una pérdida de Griezmann, el conjunto azulgrana armó una contra finalizada magistralmente por el uruguayo. Suárez, quien no tuvo la más mínima oposición de la zaga rojiblanca, voló como un rayo para situarse frente a Moyá y superarle con un tanto impresionante. Imparable. Un golazo.

No se habían cumplido los 10 minutos de juego y el Barcelona ya mandaba en el marcador. Pero el conjunto colchonero no se amilanó, al contrario. Empujado por la afición, fue a buscar el empate. Sin embargo, ni el Atlético estaba bien ni los azulgrana estaban contentos con tan poca ventaja. Querían más.

Los delanteros del Barcelona se habían picado entre ellos. Messi y Neymar querían emular a Suárez y dejar también su obra de arte sobre el césped del Calderón. El primero lo intentó. El segundo lo consiguió. Neymar estuvo a punto de lograr el segundo con un excelente disparo desde lejos que Moyá necesitó parar en dos tiempos. Mientras que Messi volvió a dejarnos una vez más con la boca abierta.

El mejor jugador del mundo volvió a demostrar por qué lo es. Esta vez el argentino se inventó un golazo de la nada: con un espectacular zurdazo desde fuera del área y sin esfuerzo aparente, Messi colocó el balón ajustadito al palo derecho de Moyá, tan ajustado que lo golpeó antes de entrar. Convirtiéndolo en imparable para el meta colchonero. Y lo dicho, en una obra de arte.

Partido nuevo tras el descanso

Hasta ese momento poco se podía decir del Atlético. Koke tuvo una ocasión al filo del descanso, Gabi puso la intensidad y Griezmann sufrió el acoso de un Umtiti impecable en defensa. El central azulgrana anuló completamente al delantero colchonero en la primera parte. Pero en la segunda mitad, fue otra historia.

No sabemos lo que diría Simeone en el vestuario, pero el Atlético salió de otra forma. A por todas. El Cholo decidió dar entrada a Torres y a Gaitán, más dinamita arriba para ir a por el partido. Y funcionó. Se sucedieron las ocasiones y no tardó en llegar el tanto colchonero. Con un portentoso remate de cabeza, Giezmann puso el 1-2. Otro golazo más. Pero esta vez, a diferencia de las anteriores, el estadio se vino abajo. Esa afición que se había resistido a dar por finalizada la eliminatoria, recibió su merecido premio. Pero quería más.

Demasiado tarde para los rojiblancos

El Atlético había despertado. El problema es que lo hizo tarde y con demasiada ansiedad, la suficiente para que las ocasiones se finalizaran de forma precipitada. Aún así más cerca estuvo el empate colchonero que el tercero azulgrana. Un chut de Griezmann al muñeco, una chilena de Carrasco, un disparo lejano otra vez de Antoine… Lo intentaron los rojiblancos pero no hubo manera.

Los azulgrana golpearon primero en esta eliminatoria y parten con ventaja para el duelo del Camp Nou. O eso dice el marcador, porque si a los de Simeone les dura la adrenalina hasta el martes, nos espera una segunda batalla de lo más disputada y emocionante. Al Atlético le faltaron minutos. Al Barcelona le bastó con sus estrellas.