Atlético de Madrid - FC Barcelona: puntuaciones, ida de semifinales de Copa del Rey 2017

Atlético de Madrid - FC Barcelona: puntuaciones ida de semifinales de Copa del Rey

El Barcelona fue mejor en la primera mitad ante un inoperante Atlético de Madrid y consiguió una renta que parecía definitiva. Suárez y Messi, con dos golazos, pusieron en ventaja clara a los de Luis Enrique. Sin embargo, Simeone cambió la cara al equipo con la entrada de Torres y recortó distancias con un gol de Griezmann. El Atleti dejó todo en estos segundos cuarenta y cinco minutos y desaprovechó varias ocasiones que pudieron remendar la eliminatoria que, sin embargo, está muy cuesta arriba.

Criterio de puntuación: (0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar).

Simeone

6| Un gol tempranero derribó cualquier inicio. Una primera mitad extraña, sin esa presión típica en estos partidos del equipo de Simeone. Tuvo que ser en el descanso cuando el técnico pudo hacer reaccionar a su equipo y verse, a partir de aquí, al Atleti que se esperaba. En resumidas cuentas, el técnico tardó en reajustar a su equipo y dos acciones de dos estrellas le castigaron.

Moyá

6'5| Nada pudo hacer en ambos goles del Barcelona. Se mantuvo seguro y realizó una gran parada a una falta de Messi para mantener a su equipo vivo.

Vrsaljko

5'5| A pesar de ser el primer cambio y de participar en la peor mitad del equipo, el croata estuvo correcto. Intentó sumarse y no pasó problemas con Neymar.

Savic

6| Fue el protagonista pasivo del gol de Súarez, pero en carrera poco pudo hacer ante el uruguayo. Se repuso y fue clave en el resto del partido con sus anticipaciones y saber estar.

Godín

6| Mezcló una baja primera mitad con una gran segunda mitad. Como el equipo, el "faraón" se conectó y sacó el corazón. Importante en el juego aéreo en ambas porterías.

Filipe Luis

6| Más de lo mismo. El brasileño lo intentó pero no fue su mejor primera mitad. Sin embargo en la segunda se conectó y fue más reconocible. Se prodigó en ataque y fue peligroso finalmente.

Gabi

8| El mejor del Atleti. De lo poco salvable de la primera mitad y el líder en la segunda. Pura entrega, devoró el medio campo él solito. Robos importantes sin premio. Su amarilla le priva de la vuelta.

Koke

5'5| A escala del resto del equipo, mejoró con el paso del tiempo. Se vieron actuaciones en ataque del canterano, sin embargo muy lejos de lo que se le debe pedir a Koke. Lejos de su nivel y lejos de ser el jugador diferencial en estos partidos.

Saúl

4| Horrible primera mitad, compensada en el segundo acto con una recolocación. Se asentó y se colocó y le dio tiempo a entonarse hasta el cambio.

Juanfran

5| De lateral se asentó. Neymar no le dio problemas y Alba no se esmeró en ataque para dar demasiados problemas. Vrsaljko precisó de su ayuda en los primeros minutos que no llegó.

Carrasco

4| Apartado el hipotético conflicto, el debate sigue en su nivel. No creo el peligro que se esperaba ni por el centro ni por el extremo. El Camp Nou puede ser un buen lugar de resurrección.

Griezmann

7'5| Como siempre, protagonista. Tuvo ocasiones, buscó por el centro, recuperó, trabajó y marcó. Siempre acaba apareciendo pero no fue suficiente.

Fernando Torres

6'5| Poco se hablará del buen papel del "Niño". Salió y revolucionó el ataque del Atleti. Asistió para una gran ocasión, creó peligro por parte derecha, tuvo ocasiones y estuvo muy acertado.

Gaitán

5'5| Muy activo y muy serio. Salió con ganas y comprometido, pero lejos de lo que se espera. Sus ganas no se transformaron en acciones prácticas. Debe seguir.

Gameiro

4'5| Apático pero activo. Su condición de 9 del equipo le deja de nuevo señalado pese a todo. Sigue sin aparecer cuando se necesita y es el teórico delantero centro del equipo. Tuvo alguna ocasión.