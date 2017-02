Cuestión de orgullo

Foto: Juan Carlos Hidalgo (Agencia EFE)

El Vicente Calderón se vistió de gala para recibir al vigente campeón de la Copa del Rey en el partido de ida de las semifinales coperas. El feudo rojiblanco mostró un ambiente espectacular, a la altura del duelo que se viviría en el verde. No hacían falta llamamientos, la afición del Atlético respondió como acostumbra, cantando de principio a fin, hasta el punto de que incluso el propio Antoine Griezmann entonaba eso de "no importa lo que pase, no nos separarán...". Quién sabe si cerrando la puerta a un insistente Mourinho.

Al caso. Simeone sorprendía alineando de inicio a un solo delantero, el 7, respaldado por una línea de cinco centrocampistas con Carrasco y Juanfran de carrileros y la clara intención de poblar el mediocampo para evitar que el Barça marcara fuera de casa. Siete minutos le duró el plan al técnico argentino. Luis Suárez se encargó de desmontarlo. El delantero uruguayo aprovechó un gran robo de Mascherano en campo propio para iniciar una cabalgada que bien simuló al legendario Ronaldo Nazario. En apenas diez metros, Suárez consiguió pasar de estar rodeado hasta por cuatro jugadores rojiblancos, a plantarse solo delante de Moyá. La velocidad y la potencia del jugador blaugrana rompieron a una defensa que pudo hacer más. La definición, con el exterior al palo largo. Inexpugnable.

Cero a uno y el Calderón no se lo podía creer. Tras el primer mazazo culé, el Atleti tardó en reaccionar, pero lo hizo. Los rojiblancos querían el balón, empezaron a dominar a un Barça cómodo atrás, en el que hasta Suárez y Neymar ayudaban en defensa. Los colchoneros no incordiaban a Cillesen y, cuando los locales empezaron a dar síntomas de fortaleza, apareció el de siempre. Leo Messi recibió un balón inofensivo en la frontal que, en dos toques, lo convirtió en un auténtico golazo. Control orientado y zurdazo al palo, imposible para Moyá. Otra genialidad, mientras Simeone no se lo podía creer.

Con la eliminatoria más que cuesta arriba (cero a dos), el Atleti hizo su primer tiro a portería en el minuto 41. Koke fue el encargado de sobresaltar a Cillesen por primera vez, aunque el remate se fue rozando el larguero. El Atleti no bajaba los brazos, pero dos goles en contra eran demasiado castigo. Tocaba tirar de épica.

Solo las paredes del vestuario rojiblanco y los que allí se encontraban supieron lo que aconteció en el descanso, pero esos 15 minutos de reflexión lo cambiaron absolutamente todo. La reacción fue inmediata, Torres entraba por Vrsaljko. Había que volver a meterse en el partido, había que marcar un gol. Gaitán y Gameiro fueron los otros dos cambios durante la segunda parte. Señal inequívoca de que el Atleti salía con todo.

La incursión de Fernando Torres, al que muchos quieren jubilar antes de tiempo, cambió el transcurso del partido. El Atleti ganó profundidad y generó más en cinco minutos que en toda la primera parte. El Barça sufría y el Atleti sí era el Atleti. Presión alta, robos peligrosos en campo rival y un Calderón totalmente volcado con su equipo. Qué menos que ponérselo difícil, ¿no?. Gabi cogió las riendas del equipo, fue la cabeza y el corazón de los suyos y, precisamente, fue él quien inició la jugada del que sería el uno a dos. El capitán puso un balón a la cabeza de Godín, Koke bloqueó a Suárez, permitiendo que el central cumpliera su objetivo y pusiera un balón perfecto a la testa de Antoine Griezmann. El delantero no falló. Un remate limpio y una jugada de estrategia llevada a cabo a la perfección. Los jugadores ni lo celebraron. Tenían prisa, querían más.

A partir del gol del francés, el Atlético se desató. Las ocasiones se sucedieron. Torres, Griezmann, Gameiro, Gabi... a los rojiblancos le sobraron oportunidades para firmar un empate que habría sido lo más justo por lo visto en la segunda parte, pero no pudo ser. Aún así, la imagen que dio el Atlético de Madrid fue, probablemente, la mejor de toda la temporada. Las sensaciones perdidas en Liga se recuperaron en unos brillantes 45 minutos de todo el equipo que bien pueden cambiar la dinámica para lo que resta de campaña. Está demostrado. Si el Atleti cree, no hay quien le pare, y creyeron más que nunca cuando más difícil parecía no perder la fe.

El orgullo por unos jugadores que se habían dejado la piel rebosaba en las gradas del Calderón. El esfuerzo había sido antológico y, por qué no, reivindicativo. Juanfran, Gabi y Torres dieron la cara ante los medios de comunicación para iniciar un mensaje optimista de cara al partido de vuelta que caló en la afición. Estaban satisdechos. Cómo no, Diego Pablo Simeone, el profeta rojiblanco, puso la guinda al pastel: "Estamos vivos, no hay ninguna duda", decía. Cuánto significado en tan pocas palabras. La verdad, que no hacía falta decir más. El Atleti no está muerto, ni mucho menos, está más vivo que nunca y el Cholo se encargó de recordárselo a Luis Enrique y compañía.

Otra lección de coraje por parte del colectivo colchonero, otra demostración de valores, otro motivo más para confiar en una plantilla que ha hecho historia y que aún no ha dicho la última palabra en una competición que ilusiona a la parroquia rojiblanca. El Atleti quiere la Copa y está decidido a lograr la remontada en el Camp Nou. Cosas más difíciles han logrado. Cuestión de orgullo, de fe, de sentimiento... El Atleti. Ay, el Atleti.