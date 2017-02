La pizarra de Simeone: el Atleti llega tarde y paga la multa

El partido ante el Atlético de Madrid y el FC Barcelona no defraudó. A pesar de repartirse una parte para cada uno, el duelo dejó de todo. Cuando más muerto parecía el Atleti y el partido, surgió el corazón rojiblanco para intentar la igualada. A pesar de varias ocasiones, el equipo madrileño no pudo conseguir un empate que hubiera rebajado bastante el mal resultado que llevan al Camp Nou. El partido se puede analizar estructuralmente en dos partes, la “mala” y la “buena”.

Parálisis y desconcierto

El gol de Suárez llega muy temprano. Si bien es cierto que cabe elevar el mérito del uruguayo y minimizar el error (desventaja física y posicional) de los centrales, el golazo del 9 culé llega a consecuencia de una descolocación general impropia del equipo rojiblanco y de una salida, ya antes del gol, más impropia todavía. Sin tintes de intensidad ni valentía. El gol es un mazazo, pero resume la primera parte.

La confusión se apoderó del equipo. No pudo ganar ni el centro del campo a un Barcelona que cada vez lo usa menos y que no contaba con Iniesta ni Busquets

En estos primeros 45 minutos, el equipo de Simeone no fue el equipo de Simeone. No presionó, por lo menos al unísono, no ganó la partida en los extremos con pocas ayudas, no incomodó la salida del Barcelona ni buscó contras rápidas. En definitiva, no realizó funciones como para buscar las cosquillas rivales. Ni siquiera ante este Barcelona que deja tanto que desear.

El Atleti no fue capaz ni de doblegar al Barça en un centro de campo cada vez más en ruinas y con las bajas de Iniesta y Busquets. Incluso fue Luis Enrique el que generó ayudas en las bandas obligando a tapar en un 4-4-2, incluso en ocasiones con 4-5-1. Todo era muy extraño, cambiado. El Atleti no estaba siendo el Atleti. Las interrogaciones flotaban sobre el césped y en esas aparecía Messi para arruinar más la noche.

Recolocación y vuelta de la tortilla

De sobra son conocidos los pasos por vestuarios de Simeone y los suyos. Pocos ejercen mejor este derecho de descanso y variación como el argentino. Reunión de psicología y pequeñas variantes para intentar cambiar la situación. Una situación que no sólo cambiaría, sino que sí representaría lo que se esperaba del Atleti, y simplemente lo que este equipo necesita para competir al máximo nivel.

El paso por vestuarios fue clave para el Atleti. Entrada de Torres, efecto dominó en el esquema y corazón en la mano

Un pequeño cambio que marcó un gran ajuste. Entró Fernando Torres. Carrasco regresó a su banda, Saúl se centró y Koke se escoró al lugar de Juanfran. El lateral volvió a la defensa en detrimento de Vrsaljko. Un efecto dominó que funcionó para el Atleti. Una vez la maquina estuviera engrasada, la confianza y la motivación se autocargarían para dar la mejor versión.

Fernando Torres salió enchufado, motivado y atinado. A él se le une el capitán, Gabi, que tiró del equipo como si de un remolque se tratara. Todo ello facilitó que el Atleti se rencontrara. El Barça no pudo elaborar, el equipo colchonero ahogaba (destacadas presiones de ambos veteranos) y el Atleti fue más Atleti. Mejoraron todos, y sobre todo Griezmann. El cual aparecería no solo para marcar el gol que da vida al Atleti sino para aparecer entre líneas, donde más futbolista es. Se recuperó, pero no a tiempo.

Sin gol en la punta, con el comodín del “balón parado” no vale

El Atleti se va con la sensación de haber enmendado su mala primera parte y haber igualado el partido en sensaciones, incluso haber superado a su rival. Pero no fue suficiente. Un empate, parece como mínimo, el resultado más justo por los 90 minutos. Incluso, el escozor sube recordando que el equipo azulgrana tuvo que hacer pocos méritos para conseguir sus premios. Premios que vienen tan solo de dos flashes, de dos ocasiones de lucidez de dos estrellas. Dos apariciones. Pero a pesar de todo, el Atleti se lleva mal resultado al no conseguir materializar sus ocasiones.

El equipo de Simeone tiene un problema a la hora de marcar goles y a la larga ese problema limita las posibilidades. El equipo rojiblanco doblegó al Barcelona y lo sometió con varias ocasiones en la segunda mitad. Algunas claras, otras elaboradas. Otras sin finalización. El gol llegó de balón parado, el nuevo aliado de 2017 que está ayudando, como ya hizo en tiempos mejores, a conseguir lo que no se consigue en juego. No es suficiente y ante el Barcelona se demostró.