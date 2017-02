Google Plus

El Leganés vuelve al Vicente Calderón

El Leganés vuelve al Vicente Calderón, y el conjunto pepinero ya conoce lo que es una victoria en el feudo rojiblanco. Fue hace 15 años, cuando ambos equipos militaban en la categoría de plata del fútbol español. Por lo cual, será la primera vez que el Club Deportivo Leganés visite el estadio del Manzanares en Primera División.

El 2 de febrero de 2017, se cumplieron quince años desde que el conjunto dirigido, a día de hoy por Asier Garitano, consiguiera una victoria en el Calderón. Quince años en los que el entorno futbolístico ha cambiado totalmente. Ambos clubes se encuentran en una de las mejores etapas de su historia.

El nivel del Atlético de Madrid es incuestionable, a los hechos me remito. Dos finales de Champions y cinco títulos de la mano de Diego Pablo Simeone. Y por otro lado, el Leganés ha conseguido llegar, por primera vez en su historia, a la máxima categoría del fútbol español.

Aquel 2 de febrero de 2002, el conjunto rojiblanco, bajo las órdenes de Luis Aragonés, contaba en el terreno de juego con dos figuras de vital importancia para el Atlético de Madrid de los últimos años. Diego Pablo Simeone, actual entrenador del cuadro colchonero, y Germán Burgos, segundo entrenador. El técnico del Deportivo Alavés, allá por 2002, era el exrojiblanco Carlos Sánchez Aguiar.

Un mal partido del Atlético de Madrid, permitió al Deportivo Leganés hacerse con la victoria, gracias a los goles de Óscar en el minuto 63 y Villa, que sentenció el encuentro en el minuto 74 con el segundo tanto para el conjunto blanquiazul.

Óscar Fernández, autor del primer gol del Leganés al Atlético de Madrid, recuerda su tanto de una manera muy especial: "Es imposible que se me vaya de la memoria el hecho de haber conseguido el gol y la alegría tan grande que supuso para nosotros conseguir la victoria en el Calderón. Andábamos fatal y si no recuerdo mal el Atlético no había perdido en casa". La victoria frente al conjunto colchonero, líder de la competición por aquel entonces, siempre ha sido digno de recordar por los aficionados pepineros, sobre todo cuando el club ha pasado por sus momentos más difíciles.

El primer encuentro que se produjo en el Vicente Calderón entre Atlético de Madrid y Deportivo Leganés -un año antes de esa derrota- terminó con victoria para el club rojiblanco. Tres puntos, en la jornada 39 de la competición, que permitían al Club Atlético de Madrid seguir soñando con el ascenso a la máxima categoría del fútbol en España.

Finalmente, el Atlético de Madrid consiguió el ascenso a Primera División en el año 2002, mientras que el Leganés descendió a Segunda B en 2005. Al conjunto pepinero le costó diez temporadas volver a Segunda Divisón, para dos años más tarde, ascender a Primera en la última jornada de Liga, y conseguir el sueño de toda una ciudad. El Lega se convertía en equipo de la Primera Divisón española.