Fernando quiere seguir siendo El Niño

16 años después de enfrentarse al equipo ante el que debutó, Fernando hoy ha cerrado el circulo con un par de chicharros en el Vicente Calderón.

Tenemos que remontarnos a mayo del 2001 cuando Fernando Torrres, con el 35 a la espalda, tenía su primera oportunidad como rojiblanco en Segunda. El Niño pasaba desde los juveniles, tenía 17 añitos recién cumplidos. Casi el mismo tiempo después Torres parece que empieza a reclamar minutos en la temporada más rocambolesca de la era Simeone.

Parece ser que ya es oficial, el punto de inflexión del Atlético esta temporada ha sido la segunda parte que jugaron esta misma semana contra el Barcelona en casa. Con 0-2 y un equipo moralmente hundido y lleno de dudas y errores, algo pasó, algo floreció, el aroma cambió.

¿Por qué? No se sabe, no es nada seguro, pero gran parte de culpa por esa resurrección la tuvo Fernando Torres. Salió en el segundo tiempo ante todo pronostico, pues el Barcelona solo con ver su nombre ya debe tener un buen ‘runrún’. Le echó ganas, coraje y fuerza. No consiguió marcar y el Atleti por desgracia acabó palmando y llevándose un resultado complicado en casa, pero el gol de Grizi es un hilo de esperanza en el que los rojiblancos pueden apoyarse.

La actitud de Torres de hoy demuestra que esta debe ser la que tengan todos los jugadores. Además de haber dado la victoria a los suyos, hoy Fernando a logrado derribar dos barreras, una a nivel personal y otra a nivel del club:

.Por un lado, Fernando ha igualado a todo un mito como Adelardo en tantos con un total de 114 goles como rojiblanco en 318 partidos. Sigue escalando posiciones en la tabla de máximos artilleros que sigue comandando Luis Aragonés con un total de 173 goles. Con estos dos tantos, además, Fernando Torres empata con Peiró como quinto máximo goleador rojiblanco en Liga con 93 tantos en 239 encuentros (Peiró disputó 166 partidos con el Atlético), datos de @pedritonumeros.

Por parte del equipo, Fernando Torres ha logrado hacer el gol 4.500 en la historia del Atlético de Madrid en Primera, solo por destrás del Real Madrid (5.892), Barcelona (5.839) y Athletic (4.602).

Más allá de los goles, lo más positivo son las sensaciones que deja el Atleti y en concreto el delantero de Fuenlabrada en una semana crucial para el Atlético, que se juega la final de Copa ante el Barcelona en apenas unos días. Con Torres enchufado y teniendo que tirar de orgullo en 90 minutos eternos en el Camp Nou, este Atlético tiene que dejarse el alma en Barcelona si de verdad quiere clasificarse para la final de Copa. Y aquí hay uno que si juega, seguro que lo hará.