El Rayo se lleva el derbi de filiales

Rayo Vallecano B - Atlético de Madrid B / Foto: Club Atlético de Madrid

El Atético de Madrid B ha sido derrotado por el Rayo Vallecano B en el derbi madrileño entre filiales. Los vallecanos se han impuesto a los de Óscar Fernández con un contundente 3-0 en el marcador, demasiado castigo quizá para un conjunto rojiblanco que no supo aprovechar sus ocasiones de gol.

No empezó mal el Atlético, teniendo alguna que otra ocasión en los primeros minutos. Con el viento como incómodo invitado, los rojiblancos probaron al meta rival en un par de jugadas de peligro, unas oportunidades ponerse por delante que luego lamentarían. Especialmente peligroso fue un disparo al palo de Juan Moreno, quien venía de ser convocado por Diego Pablo Simeone para el Atlético de Madrid – Leganés de este sábado. Sin embargo, fueron los locales los que se adelantaron en el marcador.

Clavería puso el 1-0 al aprovechar un balón rechazado por San Román en una jugada a balón parado. El guardameta rojiblanco erró a la hora de atrapar el lanzamiento y puso en bandeja el primer tanto para los locales a la media hora de partido. Pero lejos de venirse abajo, los futbolistas colchoneros fueron inmediatamente a buscar el empate. Primero con una gran jugada de Toni Moya. Y después con disparo de Zaka que se marchó desviado.

El Atlético de Madrid B continua líder del grupo 7 de Tercera División

Llegó la segunda parte y empezó un nuevo partido. Mientras que el Rayo Vallecano se creció, el conjunto de Óscar Fernández fue perdiendo fuelle. El segundo tramo comenzó con una jugada que podría haber cambiado el partido: un penalti no pitado a Zaka. Pero el árbitro no señaló la falta y no tardó en llegar el segundo tanto local. Esta vez con Ontiveros como protagonista. Y a partir de ahí los rojiblancos se fueron a pique.

Ni siquiera se acercaron al empate los colchoneros al encontrarse en superioridad numérica tras la expulsión de Montiel, cuando aún quedaban 20 minutos por delante. Al contrario, fueron los vallecanos los que ampliaron la ventaja. De nuevo con Ontiveros como goleador, el Rayo puso el 3-0 gracias a una buena combinación ofensiva.

Nuevo derbi la próxima semana

Se le escapó al Atlético en Vallecas la posibilidad de amarrar el liderato. Una primera posición en la tabla que aún conservan debido al aplazamiento del Móstoles – Alcorcón. Y es que una victoria de los mostoleños habría supuesto la caída de los rojiblancos a la segunda plaza. Una situación que intentará evitar el Atlético ganando al Leganés B el próximo domingo en la Ciudad deportiva Wanda de Majahonda. Aunque ahora ya no dependen de sí mismos.