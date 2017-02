Koke deja de ser 'Kokito'

Google Plus

Koke | Foto: Jaime Del Campo, VAVEL

Debutó en la máxima categoría con el Atlético de Madrid con apenas 17 años, en noviembre del 2009. Fueron 11 minutos en el Camp Nou ante el Barcelona. Desde entonces, su crecimiento ha sido paralelo a la consolidación del club rojiblanco entre los más importantes de Europa. Jorge Resurrección Merodio, más conocido como Koke, alcanzó ante el Leganés los 300 partidos ya con su equipo.

Foto: Atleti VAVEL

Y en realidad estos años que han pasado desde su debut se quedan en nada si nos paramos a pensar que entró a la cantea rojiblanca con nada menos que siete años, por lo que hace 18 años que pertenece a la su actual entidad, lo que demuestra que el futbolista madrileño es hasta el momento un auténtico ‘One Man Club’., ya que desde su debut solo ha jugado para el Atleti y la selección española, lugar en el que también se ha ganado un hueco desde que debutase allá por el 2013.

Casi ocho años han pasado ya desde aquel debut en Barcelona. Ese día, el entonces técnico Abel Resino le dio minutos en el puesto de Assunçao en un encuentro con un marcador algo adverso para los colchoneros, 4-1.

Desde aquellos primeros 11 minutos hasta su consolidación en el once pasaron unos tres años. Aunque a las órdenes de Quique Sánchez Flores ya dejó grandes perlas y opositó para titular, con su marcha y la llegada de Gregorio Manzano volvió aun segundo plano, del que salió de golpe cuando Simeone llegó al banquillo.

Foto: Emilio Cobos

Unos cuantos años después ha quedado claro que Simeone acertó de pleno al convertirlo en un baluarte para el equipo, 300 encuentros le dan la razón con un añadido inesperado: Koke es el jugador más joven en la historia del club en alcanzar dicha cifra de encuentros, superando así a históricos como Enrique Collar, Tomás Reñones o Carlos Aguilera, jugadores que sobrepasan todos los 450 partidos.

A Koke le contemplan actualmente 25 años y 29 días, por lo que aún tiene un gran recorrido por delante en el club rojiblanco. De los 300 partidos que ha disputado Koke con el Atlético de Madrid: 204 son en Liga, 32 en Copa del Rey, cuatro en la Supercopa de España, 39 en la Champions League, 20 en la Europa League y uno en la Supercopa de Europa. 26 goles y 67 asistencias ha logrado hasta el momento.

Durante estos 300 partidos oficiales, Koke ha levantado cinco títulos. Todos ellos en la etapa de Simeone: la Europa League y la Supercopa de Europa de 2012; la Copa del Rey de 2013; y la Liga y la Supercopa de España de 2014. Pero a Koke, como a todo rojiblanco, le quedan un par de espinas que quitarse: las finales perdidos ante el Real Madrid en Lisboa y Milán.

Pero a muchos rojiblancos Koke ya les ha “robado el corazón”, y no es para menos. Más allá de los títulos, la juventud a los 300 partidos, es lo que es capaz de generar en la afición. Nunca le verás hacer algo a lo loco, el ‘6’ es de esos jugadores que suele ir un segundo por delante del desarrollo del juego y ve donde otros jugadores no consiguen ver. ¿Qué quiere decir eso? Que donde otros ven muchas piernas él ve un caño, que donde otros ven una buena línea defensiva él ve un pase picado, que donde otros se agobian con su par él ve un pase atrás y donde otros no ven nada más que penuria y una más que posible derrota, él ve un reto más que conseguir.

Foto: Carla Cortés, VAVEL

Junto a él han pasado ya muchos compañeros, y seguro que la mayoría de los que se han ido lo extrañan en el campo. Hace el fútbol sencillo y divertido, un juego en el que tiene que pasarlo bien y dejarte siempre el alma, sino no vale.

Con 25 años puede pasar cualquier cosa, pero tiene pinta de que Koke es un futbolista leal que intentará seguir muchos más años en el Atleti, o toda la vida, cerrar el círculo en el mismo sitio e el que lo empezó. Qué buena noticia sería para los colchoneros, pues ellos tienen claro una cosa: si Koke está y es feliz, ojo, poco se puede hacer por quitarle esa sonrisa.