Previa Barcelona – Atlético: remontada para una noche histórica

Con el primer acto finalizado la semana pasada en el Vicente Calderón, el Atlético de Madrid vuelve a enfrentarse al Barcelona. Partido en el que deberá darlo todo durante los noventa minutos para conseguir forzar la prórroga o incluso vencer antes. Una tarea que se presenta complicada teniendo en cuenta el resultado de la ida, 1-2. Gracias a una buena segunda mitad, el club rojiblanco mantuvo las opciones de poder pelear por el pase a la final en el partido de vuelta. Los blaugranas fueron en dirección contraria, gran primera mitad y fatal segunda que les pudo costar caro.

Los de Diego Pablo Simeone no conocen el significado de la palabra imposible. El martes tienen una oportunidad de resarcirse y volver a disputar otra final más. Una tarea que se presenta complicada pero si el equipo mantiene la actitud del segundo tiempo, puede al menos crear mucho peligro y tener buenas opciones. En los dos enfrentamientos en Champions, el Atleti eliminó al Barcelona haciendo un buen partido en el Calderón. En Copa del Rey la situación es distinta, ya que hace dos años los catalanes vencieron 2-3 y no pasaron grandes dificultades para eliminar al Atleti.

Mejor panorama tiene el equipo de Luis Enrique. Marcar fuera de casa en una eliminatoria a doble partido siempre es una gran noticia, y más si se hace por partida doble. Aun sabiendo que la segunda parte fue mala y el equipo pecó de excesiva relajación, tienen todo de cara para pasar a la final. Si el Barcelona elabora su fútbol como el de la primera mitad del Calderón, les resultará más sencillo controlar el encuentro. Por ello, el Atlético tendrá que persistir y mantener una intensidad superior que ahogue el juego blaugrana y no le permita salir con el balón controlado. Cuando el Barcelona no tiene la posesión, su juego se resiente y los delanteros crean menos oportunidades de gol.

Torres puede ser la clave

El delantero de Fuenlabrada siempre es una opción viable aun estando en baja forma. Por suerte para el Atlético de Madrid, Torres pasa por un buen momento y además se le da bien jugar contra el Barcelona (once goles le ha marcado Fernando al club catalán). En la segunda mitad de la ida, supo revolucionar el ataque y tuvo alguna ocasión para lograr la igualada. Su doblete en la última jornada de Liga ante el Leganés, demuestra su buen momento físico y anímico, que puede ser llave de la eliminatoria.

Torres es la bestia negra del Barcelona. Foto: Jaime Del Campo (VAVEL)

El Atleti necesita al menos dos goles para tener opciones de pase. Torres tiene altas probabilidades de ser titular, por delante de Gameiro, Correa o el propio Carrasco. El belga no ha terminado de cuajar en la delantera junto a Griezmann, y además no pasa por un buen momento en el club, por lo que es muy posible que no sea titular. Un gol rápido puede meter al equipo en la eliminatoria y Torres es la opción junto a Griezmann para lograrlo.

Lo que quiera Leo Messi

Independientemente de las cávalas, estadísticas o lógica que se pueda aplicar al partido, el factor más determinante es el peso del astro argentino en el juego. Si Messi está bien, el Barcelona tiene muchas papeletas para llevarse el partido y la eliminatoria. Ya lo demostró una vez más en la ida marcando un golazo estratosférico desde fuera del área que supuso el 0-2.

El peso de un jugador como Leo Messi aumenta incluso cuando tiene a su lado a un coloso y señor del gol como el uruguayo Luis Suárez. El charrúa adelantó a su equipo en el encuentro del pasado miércoles con otro golazo de auténtico nueve. Con la ausencia de Neymar, el tridente no es tan letal, pero sí lo suficientemente peligroso como para hacer mucho daño. La oportunidad del Atleti pasa por frenar a estos dos jugadores para paralizar el peligro arriba. Además, Messi está con acumulación de tarjetas amarillas y si viera una más se perdería la final, algo que puede frenar el ímpetu del argentino en cierto modo.

La experiencia de Gil Manzano para un partido clave

El colegiado extremeño cuenta con una amplia trayectoria que le ha llevado a arbitrar un partido decisivo por el del martes. Lleva desde 2012 en Primera División, y ha dirigido un total de 79 partidos en la máxima categoría del fútbol español. Ya arbitró el 2-3 de la vuelta de Copa entre Atleti y Barcelona en 2015. También ha sido doce veces internacional, arbitrando partidos de rondas previas de Champions y de Selecciones.

Gil Manzano. Foto: tercerequipo.com

Declaraciones previas

El técnico argentino del Atleti descartó un partido loco de ida y vuelta. Además, quiso mantener los pies en la tierra. "Se pueden decir muchas cosas, lo que se quiera. Nos enfrentamos a un equipo muy fuerte en su casa y las aventuras nunca me gustaron. Me gusta más lo real y la realidad que va a pasar", declaró. “Todo lo que se diga hoy no sirve, lo que ocurra mañana es lo que va a valer, así que me pueden hacer mil preguntas que me da igual", finalizó.

Luis Enrique se mantuvo cauto y no quiso aventurar posibles planes para después del encuentro. “No hay ningún jugador de la plantilla que piense que esto está hecho. Seguro que vamos a sufrir durante el partido”, añadió. También se pronunció sobre la baja de Neymar por acumulación de amarillas y sobre las críticas por la falta de gol en los últimos partidos. “Su nivel está por encima de los goles. Tiene la calidad suficiente y la personalidad para volver a marcar muchos. Los volverá a hacer esta temporada”, dijo.

Convocatorias y posibles onces

F.C. Barcelona: Cillesen, Masip; Aleix Vidal, Sergi Roberto, Mascherano, Piqué, Umtiti, Jordi Alba, Lucas Digne; Iniesta, Busquets, Arda Turán, Denis Suárez, Rakitic, André Gomes; Paco Alcácer, Luis Suárez y Messi.

Atlético de Madrid: Moyá, Moreira; Godín, Filipe, Savic, Vrsaljko, Lucas, Juanfran; Koke, Saúl, Carrasco, Thomas, Gaitán, Juan Moreno; Griezmann, Fernando Torres, Correa y Gameiro.