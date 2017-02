Ferreira Carrasco, en busca de la mecha apagada

Foto: Daniel Nieto, VAVEL

Era el que encendía el faro rojiblanco, el que ponía la luz desde su banda y la chispa, era Yannick, era Carrasco. Comenzó de manera fulgurante la temporada en comparación con la anterior, en la que era suplente y más bien un revulsivo como lo es ahora Correa.

Se llegó al parón navideño, al que el Atleti no llegaba en su mejor momento, no como el belga, que era un avión por su banda, pero no todo era positivo para el Atlético. Sus siete goles en seis partidos a finales de octubre estaban a la par con el mejor momento del Atlético en el curso y su ‘desaparición’ con el inicio de la peor racha de la temporada. Con la versión más alegre del equipo es cuando vimos al mejor Carrasco. Cuando los resultados hicieron que Simeone tuviese que volver a los orígenes del Atlético más arropado, Yannick lo pasó mal. Y con el asunto del mediocentro, de los inconvenientes del pivote, la titularidad de Saúl y el regreso a la banda de Koke, el jugador quedó desplazado en muchos partidos a la derecha, donde se diluye más y no rinde al mismo nivel.

Y en el jugador belga está empezando a notar esta pequeña frustración. La reacción de Carrasco en Mendizorroza es el mejor ejemplo, y esta pudo deberse a dos cuestiones. Por un lado, al hecho de que el jugador se queje de ser uno de los más cambiados. De hecho es el más sustituido por Simeone en la presente temporada. El jugador ha sido cambiado en 16 ocasiones, solamente una menos que Gameiro. Ambos son con diferencia los más sacrificados. El belga ha participado en 31 partidos, 22 de ellos como titular, pero sólo ha jugado los 90 minutos ante el Granada, Málaga, Real Sociedad, Real Madrid y PSV. Es decir, en cinco ocasiones. Yannick no termina un partido desde el 19 de noviembre contra el Real Madrid en el estrepitoso 0-3 en el Calderón.

No una circunstancia extraña ya que para Simeone la vanguardia es la primera línea defensiva con lo que los futbolistas de ataque sufren un gran desgaste físico. Eso, sumado al hecho de que el Cholo apuesta por cerrar los partidos con gente fresca de ataque, explican algo que se ve casi desde su llegada al banquillo del club madrileño: desde que llegó al club los jugadores más sustituidos son los de posiciones ofensivas.

Hoy en el encuentro frente al Barcelona se necesita lo mejor de cada jugador, y Yannick tiene mucho que aportar. Remontar fuera de casa un 1-2 se antoja algo complicado y más siendo el Barcelona el rival, pero el último encuentro y el estado de algunos jugadores invitan al optimismo y más si este tío consigue encender su mecha.