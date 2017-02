Saúl: "Esto es el Atlético de Madrid. Nunca debes darte por muerto"

Google Plus

Foto: ATM

Saúl fue uno de los hombres del partido y uno de los encargados de atender a los medios de comunicación. El canterano del Atlético de Madrid mostró su sentimiento a la conclusión del encuentro, en la que no se consiguió el pase a la final pese al buen hacer del equipo: "Se te queda un mal cuerpo, estamos muy dolidos dentro del vestuario porque hemos hecho un trabajo muy bueno, y lo hemos demostrado en el campo. Hemos seguido una línea de equipo, de humildad en el campo y al final, todo lo que cabe, es la línea que tenemos que seguir pero estamos muy dolidos de no obtener la recompensa".

Saúl, que no venía realizando una buena línea en los últimos partidos, fue un hombre clave en el centro del campo, llevándose los balones divididos y demostrando, que como el resto del equipo, no están muertos. Sobre el porqué está dolido, dijo: "Estamos orgullos del trabajo que hemos hecho, hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano, lo demás no es cosa nuestra, y esta es la línea que debemos de seguir para nosotros, para mantener una regularidad".

Saúl analizó el gol anulado a Griezmann, que estaba en posición reglamentaria, y apuntó: “Eso son cosas que se ven desde fuera. Dentro del campo es complicado“. El mediocentro fue cuestionado sobre si el Barcelona es justo finalista, y señaló: “Sí, han ganado. Estar en la final, es porque han ganado“.

Para concluir, habló sobre lo dicho por el técnico argentino Simeone, que se mostró orgullosos de sus jugadores al dejar todo en el terreno de juego durante los noventa minutos de juego: “Esto es el Atlético de Madrid. Nunca debes darte por muerto, siempre tienes que trabajar y esperemos que sea un punto de inflexión para el final de temporada“, concluyó el mediocentro colchonero.