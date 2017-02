Gameiro arrasa El Molinón

Google Plus

Muchas gracias por acompañarnos a todos los lectores de VAVEL y hasta pronto. No se pierdan toda la información y sensaciones tras el choque en El Molinón.

Partido muy intenso de ambos conjuntos que quedó completamente desbordado por la entrada de un Gameiro que salió dispuesto a acabar con todo y con todos. tres tantos en cuatro minutos, que se escribe rápido pero que tiene una ejecución más forzosa. Así sentenció Gameiro un duelo en el que el Sporting no mereció tanto castigo ante los ojos atónitos de la afición rojiblanca. Consiguió el Atlético los tres puntos en El Molinón, se le escaparon a los chicos de Rubi en los últimos compases, sin saber muy bien cómo. Así es el fútbol, hoy Gameiro dio un golpe sobre la mesa colchonera, el mejor Atlético ha vuelto a la parrilla, no se lo pierdan.

92' FINAL EN EL MOLINÓN. Se impone el Atlético de Madrid con un aluvión de energía de Kevin Gameiro.

85'. GOOOOL DE GAMEIRO, MADRE MIA, QUÉ HA COMIDO EL GALO HOY. TRES TANTOS EN CUATRO MINUTOS, INCREÍBLE LO DEL FRANCÉS.

80'. GOOOOL DEL ATLÉTICO, Segundo tanto de Gmeiro en apenas 2 minutos gol del Atlético , gool de Gameiro.

79' GOOOOOOL DEL ATLÉTICO DE MADRID, GOL de Gameiro. Vaya pase de Griezmannn parael galo que ponía el segundo en el marcador.

76'. No señaliza González González una falta de Amorebieta ante Gameiro. Se quedaba el galo sólo.

75'. Gol invalidado a Antoine Griezmann por un fuera de juego muy muy justo.

74'. Probó Vrsaljko desde la frontal del área y el esférico se marchó muy desviado de la portería de Cuéllar.

71'. Ve la amarilla el recién salido Thomas Partey.

70'. Falta de Thomas sobre Traoré.

67'. Entrará al terreno de juego Thomas por Carrasco. Agota los cambios Simeone.

65'. Comienza a llover en El Molinón, se instala el Sporting en territorio colchonero.

60'. Doble cambio en el Atlético. Se va Correa por Saúl y Torres por Gameiro. Mueve fichas el Cholo.

59'. Qué ocasión del Sporting de Gijón, centró Douglas y erró en el remate a bocajarro Sergio Alvárez que pudo marcar el segundo.

56'. Probaba el Atlético con una jugada a balón parado que acababa en las manos de Cuéllar sin problema, salía a la contra Burgui y acababa despejando la zaga visitante. Está bonito el asalto.

53'. Ocasión de Fernando Torres, corría el madrileño y anulaba el asistente por fuera de juego, primordial enemigo del día del delantero colchonero.

49'. Vaya arranque de la segunda mitad, no apta para cardíacos. No pudieron marcar ninguno de los dos conjuntos en la primera mitad, y en los tres primeros minutos del segundo asalto dos tantos, esto es fútbol.

48'. GOOOOOOOL SERGIO ÁLVAREZ. GOL DEL SPORTING DE GIJÓN QUE IGUALA EL ENCUENTRO TRES MINUTOS MÁS TARDE DEL TANTO DEL ATLÉTICO.

45'. GOOOOOOOOOOOOOOOL DEL ATLÉTICO DE MADRID. GOL DE CARRASCO. Tanto rapidísimo de los rojiblancos, jugada combinada entre Torres y Carrasco, peina Fernando y remata el belga en dos tiempos tras una primera parada de Cuéllar.

Las tablas se han impuesto en la primera mitad en El Molinón. Duelo cargado de intensidad en el que ninguno de los dos conjuntos logró convertir. Mas dominantes los chicos de Rubi en la primera mitad, pero con llegadas más concisas de los de Diego Pablo Simeone. Lo intentaron los locales con un asedio a la portería de Moyá en los últimos compases, pero la suerte no estaba de su parte. Tendrán que dar más ambos conjuntos en la segunda mitad si quieren alzarse con los tres puntos, igual de necesitados para los sportinguistas, como para el conjunto colchonero.

47'. Final de la primera mitad en Asturias.

45'. Añaden dos minutos. Cómo entró Correa, directo como un misil, recogió el argentino un balón muerto y se coló hasta la cocina de Cuéllar, no llegó nadie a rematar.

44'. último minuto de la primera mitad en El Molinón.

41'. Ocasión ahora para el Atlético, la ponía Koke y el esférico se marchó a córner.

39'. Encuentra el Sporting el peligro en el balón parado. No convierten los de Rubi.

37'. Qué ocasión del Sporting de Gijón. Disparaba Traoré un misil contra la portería de Moyá que acababa despejado por el travesaño derecho del mallorquín.

35'. Vaya error de Savic. En un forcejeo ante Traoré, perdía el esférico en la frontal del área y dejaba sólo al delantero local ante Moyá, era un atento Lucas quien acudía al apoyo y acababa despejando.

34'. Mueve el conjunto asturiano. Posesión muy larga del conjunto local que busca las porosidades en la zaga del Atlético.

29'. Muy trabado el choque. Muchas parones en el juego.

27'. Tercer fuera de juego del Atlético de Madrid. Esta vez fue Fernando Torres. No estaba el delantero indio.

25'. Tendido Douglas en el terreno de juego tras un encontronazo con Lucas. Entran los servicios médicos del Sporting..

23'. Buen remate de Traoré tras una jugada a balón parado. Se animan los chicos de Rubi.

20'. Doble ocasión para el Atlético, le quitan en esférico a Torres en el corazón del área cuando estaba el de Fuenlabrada preparado para lanzar, recupera el Atlético, la engancha Correa y en carrera dispara cruzado y el cuero sale repelido rozando el segundo palo de la portería de Cuéllar.

18'. Pase interior de Carrasco para Fernando Torres que se quedaba sólo a la galopada. Invalidó la jugada el linier por un fuera de juego muy medido.

16'. Se duele Burgui de un golpe en la cabeza tras una acción con Vrsaljko.

14'. Recupera la iniciativa el conjunto de Simeone. Nueva ocasión colchonera que no supo finalizar Ángel Correa.

11'. uiiii, Cogió Griezmann en la frontal del área y su disparo se marcho susurrando el palo derecho de la portería local. La más clara del choque hasta el momento, qué poquito necesita el francés.

8'. Balón para el Atlético, comete la zaga sportinguista falta sobre Miguel Ángel Moyá.

7'. Domina el Sporting en estos compases, tocan los de Rubi en el centro del campo y Burgui acaba forzando el córner.

6'. Abandonan algunos espectadores el estadio por una protesta pacífica.

2'. Primera ocasión para el Atlético de Madrid, cuyo once ofensivo es una declaración de intenciones de Diego Pablo Simeone, controló Vrsaljko y salió a la galopada, el esférico acabó saliendo por la línea de fondo.

0'. ¡Arranca el duelo en el estadio más antiguo de España! Gran ambiente en El Molinón.

12.57. Saltan los protagonistas al verde. Esto está a punto de arrancar. Se muestra encapotado el cielo de Gijón.

12.51. Saltaron a calentar los 22 protagonistas al verde. Menos de diez minutos para el arranque de un duelo que abrirá el sábado, toca madrugar.

12:33. Los once hombres escogidos por Diego Pablo Simeone son los siguientes:

12:30. Ya tenemos onces confirmados en El Molinón. Empezamos con los locales, estos son los hombres elegidos por Rubi: Cuellar, Lillo, Amorebieta, Meré, Canella, Sergio, Vesga, Douglas, Moi Gómez, Burgui y Traoré.

Pueden descubrir toda la información del duelo en la previa del partido entre el Sporting de Gijón y el Atlético de Madrid en vivo ¿Se lo van a perder?

El antecedente de la contienda fue la remontada que la pasada campaña protagonizaron, los de por aquel entonces Abelardo Fernández. Un gol de Sanabria en el 79' y otro de Castro en el 89', le atragantaban la visita al Atlético el pasado año en El Molinón, tras un gol de Griezmann en el 29' que de nada sirvió a los del Manzanares.

Como punto clave para la resolución del choque cabe destacar la figura de Fernando Torres, delantero rojiblanco que ha conseguido volver a la senda goleadora y ganarse un puesto en el once de Simeone para convertirse en una figura indispensable para los colchoneros.

18 jugadores ha convocado el técnico argentino para afrontar el duelo en El Molinón. Sorprende la inclusión de Caio, canterano colchonero, en la lista y destaca la ausencia de los ligados a la enfermería india: Oblak, Tiago, Juanfran, Godín y Augusto Fernández, a los que se suma la ausencia de Cerci por una decisión técnica que, cada vez es más habitual. Así quedó conformada la lista: "Moyá, Moreira, F. Luis, Savic, Vrsaljko, Lucas, Giménez, Koke, Saúl, Carrasco, Gabi, Thomas, Gaitán, Caio, Griezmann, Torres, Correa y Gameiro.

Para recibir al Atlético de Madrid Rubi facilitó una lista en la que se incluyeron 19 jugadores sportinguistas. Destaca el retorno de Douglas tras la lesión de rodilla que sufrió, así quedaría la lista: Cuéllar, Whalley, Jorge Meré, Amorebieta, Sergio Álvarez, Víctor Rodríguez, Traoré, Carlos Castro, Nacho Cases, Elderson, Burgui, Canella, Lillo, Isma López, Xavi Torres, Vesga, Moi Gómez y Cop.

Por su parte Diego Pablo Simeone, se mostró satisfecho con el nivel de juego desplegado por sus jugadores en las últimas jornadas: "No ha cambiado nada, sólo nos hemos reecontrado con lo que mejor nos hace sentir en el campo". El argentino es consciente de la complejidad que conllevará el choque ante el Gijón: "El Sporting viene de ganar un partido importante y eso genera mucha ilusión", concretó horas antes del choque.

El técnico local, Joan Fransec Rubi, se mostró muy consciente de la dificultad del choque ante el Atlético de Madrid: "Me preocupa que mis jugadores crean que no pueden ganar. Entiendo que son partidos que de cada diez veces no siempre puedes ganar los diez, puedes ganar uno o dos" apuntó sin pelos en la lengua el técnico catalán.

La estadística sonríe al Atlético de Madrid. Los colchoneros se han enfrentado en 103 ocasiones al Sporting de Gijón, imponiéndose en 51, empatando en 23 y perdiendo en los 23 restantes.

El último partido del Atlético de Madrid se consagró en forma de remontada del conjunto del Manzanares, ante un Celta de Vigo que buscaba curarse las heridas coperas en el Calderón y, que salió de allí sin saber cómo, ni cuándo, se le escaparon los tres puntos.

Los de Diego Pablo Simeone llegan a El Molinón como cuartos de la clasificación a cuatro puntos del Sevilla, tercero de la clasificación y a siete puntos del Real Madrid, actual líder. Los colchoneros deben volverse a Madrid con los tres puntos si quieren mantener la opción de luchar por La Liga.

La semana pasada, el Sporting de Gijón se impuso al Leganés en Butarque gracias a un tanto de Canella y otro de Burgui.

El Sporting de Gijón recibe al Atlético de Madrid en un duelo que se presenta cargado de intensidad y de emoción. Los chicos de Rubi llegan como decimoctavos de la clasificación, o lo que es lo mismo, antepenúltimos de La Liga Santander. Con 16 puntos, dos por debajo de la salvación regentada actualmente por el Leganés, y a 6 de los colistas, a los sportinguistas no les queda otra opción que la victoria.

¡Muy buenas a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido entre el Sporting de Gijón vs Atlético de Madrid en vivo, correspondiente a la jornada número 23 de La Liga Santander. El encuentro tendrá lugar en El Molinón a partir de las 13:00h.