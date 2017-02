Jornada "Académica"

Google Plus

Atlético de Madrid B; temporada 2014/2015

En el fin de semana de Gameiro, en la goleada del Sporting, el Atleti se dejaba lucir vestido de pies a cabeza con los hilos del propio trabajo. Un equipo plagado de canteranos y jugadores de la casa. Gabi, Koke, Lucas y Fernando Torres formaron de inicio, Saúl y Thomas completaron el traje de jugadores de la casa en el partido del Molinón. Incluso Caio Henrique, del filial, completó convocatoria para rizar el rizo en un día que hizo reflexionar sobre la importancia de la Academia en los últimos años. El resto de fin de semana, en las distintas categorías, lo hizo más visible.

Samu Saiz

La vista sobre el interés en la cantera rojiblanca se frena en lo más alto del fútbol. Óliver, Borja Bastón o Manquillo protagonizan el análisis más superficial. En Oporto el extremeño, en la Premier los restantes, son solo la cima de la gran montaña formada en la Academia. Incluso la irrupción de Theo en el Alavés o la gran temporada de Ivan Alejo en Alcorcón suelen destacar en el repaso casual de los antiguos alumnos del equipo colchonero. Pero sigue más allá el repaso, y este fin de semana previo a los carnavales, distintos canteranos han dejado su sello por las distintas categorías del país.

Integrantes de últimas pretemporadas con Simeone como son Samu Saiz, Héctor Hernández o Carlos Ramos, han destacado en esta última jornada. El media punta está a un gran nivel y volvió a ser clave con sus asistencias. Otras dos este fin de semana para devolver la victoria al Huesca. El delantero volvió a ver puerta para su Albacete que sigue líder y el zamorano salió ovacionado por el Plantío en otro recital desde el centro del campo burgalés.

Héctor Hernández y Carlos Ramos formando en el Carranza

Isaac Nana, otro debutante con Simeone, marcó el gol de la victoria para el Fuenlabrada en un partido que compartió centro del campo con Luis Milla. Otro mediocentro más, Pierre Kunde, presente en el último Atlético de Madrid B de Segunda B, anotó un doblete para el Extremadura que significaron tres puntos. Más veterano, Gerard Oliva, cerró la victoria del Badalona. Todos ellos made in Academia rojiblanca.

Un fin de semana redondo para canteranos que nutren las distintas categorías del fútbol nacional. Ex canteranos y jugadores que aun pertenecen al club que demuestran su nivel en distintos equipos de España. Un fin de semana, que por el contrario, fue negativo para el propio filial del Atleti. El segundo equipo colchonero fue derrotado por el San Fernando de Henares, con un gol, precisamente, de Alex Díaz, ex capitán del Atleti C hace varios años. La Academia pone color al fútbol español.