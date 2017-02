Simeone: "Considero que todavía tenemos mucho margen de mejora"

Google Plus

Simeone / Foto: Atlético de Madrid

Diego Pablo Simeone compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al Bayer Leverkusen – Atlético de Madrid de octavos de final de Champions League. Desde el estadio BayArena, el técnico rojiblanco habló sobre el rival, sus jugadores más peligrosos y la situación actual del conjunto colchonero.

El entrenador argentino no ocultó su admiración por el contrincante que deberán superar en esta eliminatoria: “El Bayer Leverkusen es un equipo al cual respeto muchísimo y que siempre me ha gustado. Tiene un entrenador que trabaja extraordinariamente bien, sobre todo lo referente a la faceta ofensiva y de salida al contragolpe por la velocidad que tiene en banda”. Y por todo esto El Cholo no tiene duda de que se encontrarán “un partido duro y en el que el rival intentará presionar arriba”.

Simeone quiso señalar también a aquellos jugadores a los que más ‘teme’, los que cree que le pueden causar más problemas: “La presencia de Havertz y Brandt les da mucha velocidad y mucho juego entre líneas; mientras que Chicharito resulta difícil de marcar, porque se mueve muy bien, sobre todo dentro del área”. El técnico rojiblanco no duda en afirmar que el conjunto alemán es “seguramente de los rivales más intensos a los que se ha enfrentado en la Champions”. Y no lo dice por sólo la calidad de sus jugadores: “El talento es importante, pero corazón y la ilusión tienen mucho más lugar en el fútbol”.

Ya centrándose en el Atlético y lejos de celebrar la mejoría de los últimos encuentros, Simeone aseguró que todavía queda mucho trabajo por hacer: “Seguimos tratando de encontrar definitivamente nuestro juego, mejorar nuestra regularidad y encontrar los caminos que nos hagan sentir mejor en el campo”.

“Creo que el equipo ha crecido en este 2017, comparado con el final de 2016. Aunque considero que todavía tenemos mucho margen de mejora y ojalá podamos entenderlo, porque ahí estará el salto de calidad”, sentenció El Cholo.