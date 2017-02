Bayer Leverkusen - Atlético de Madrid: puntuaciones Atleti; ida de octavos de final, UCL

Google Plus

foto| web oficial Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid deja al punto su clasificación con un partido muy efectivo en casa del Leverkusen. Un golazo de Saúl y otro de Griezmann dieron ventaja a los de Simeone, reducida a la mitad nada más salir del descanso. Un mágico Gameiro apareció para provocar y anotar el tercero, pero Savic anotó uno en su propia portería en una jugada de mala fortuna. Torres, para no perder comba, marcó el cuarto en la recta final.

Simeone

6| El partido lo manejó el Atleti por el contexto que se había creado. La insistencia con Saúl y Vrsaljko dio sus frutos y el Atleti consiguió una renta amplía y temprana, pero además dejó al equipo alemán expuesto para contragolpear. Su error: prescindir de un estelar Gameiro cuando más daño podía hacer. ¿ El resultado final? Una maravilla.

Moyá

5'5| Realizó una gran parada pero no acabó de devolver la seguridad sobria de otras fases de su temporada. En el segundo del Leverkusen se le pide más acierto para atajar el balón. El resultado le hace pasar desapercibido.

Vrsaljko

7'5| Gameiro lo ha eclipsado pero el croata se ha licenciado con el Atleti. Gran partido del lateral ante el Leverkusen. Su insistencia le ha traído frutos y el 16 rojiblanco estuvo impecable en ataque y en defensa. Suma de confianza.

Giménez

6| Despistes minoritarios y toma de decisiones dubitativas no destrozan un partido serio del uruguayo. Rápido e intenso, su implicación no deja dudas. Correcto en el juego aéreo.

Savic

5| No pasa por su mejor momento y la mala suerte, además, le acompaña. Equivocado en ocasiones, fue protagonista en ambos goles rivales. Tarde en el primero, gafe en el segundo, tras ser el obstáculo con el que el balón rebotó hacía portería rojiblanca.

Filipe Luis

7| Juega partidos de Champions League como si fueran pachangas. Protagonista en ataque, laborioso en defensa. Su tranquilidad en todos los noventa minutos dan un desahogo que se contagia.

Gabi

7| El jefe siempre es jefe. Silencioso y abrumador a la vez. Solución a muchos problemas defensivos, nunca esconde la cara. Estuvo omnipresente y regalando serenidad.

Koke

6| Voluntarioso e implicado. Es pura solidaridad, un jugador de equipo. En ataque le volvió a faltar ese peso que no consigue ganar y ni rastro de la pausa que el Atleti necesita de él con balón.

Carrasco

6| Ligera mejora del belga pero sin llegar a recuperar del todo esa alegría tan propia. El partido tuvo momentos que parecían pintados para Yannick pero el protagonismo fue para otros. En ascenso, pero lejos del mejor Carrasco.

Saúl

7'5| Tiene algo especial con la Champions. Venía en horas bajas y ha resucitado donde más le gusta. Golazo al comenzar que hizo recordar el gol al Bayern de hace un año, y motivación extra para el resto del partido. Hoy si le salieron las cosas.

Griezmann

7| No fue necesaria su mejor versión para el Atleti pero no por ello se dejó de ver un gran Griezmann. Peligroso, conectado y además, como no, goleador. Marcó el segundo regalado por su compatriota y perdonó el tercero. Dejando siempre huella.

Gameiro

9| Noche para enmarcar. El partido quedó pintado para el francés y lo aprovechó. Los del Bayer Leverkusen necesitarán aspirinas para olvidar el encuentro del francés. Rápido, muy rápido, y atrevido.En lo estadístico, una asistencia y media, un penalti provocado y un gol.

Thomas

5| Salió para ganar fortaleza en la recta final pero lo que provocó fueron demasiados sustos. Demasiado confiado y lento en algunas acciones que supusieron peligro en contra.

Correa

5'5| Intentó poner su chispa en el cuarto de hora que tuvo y además su sacrificio en defensa. Tuvo una gran ocasión para marcar.

Fernando Torres

7| En quince minutos buscó las cosquillas que le quedaban al Leverkusen. Asistió a un errático Correa y marcó un gol muy importante. Trabajo más que bien realizado.