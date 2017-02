La hora de la verdad para el Atleti

Google Plus

El Atleti ante su última gran oportunidad. Foto: Daniel Nieto (VAVEL)

Si hay un equipo en la Liga española que destaca por la filosofía de no dejar nunca de creer y de darlo todo en cada partido como si se tratase de una final, ese es el Atlético de Madrid. El equipo madrileño dirigido por Diego Pablo Simeone está afrontando una campaña de altibajos que poco a poco les ha alejado de las posiciones más altas de la clasificación. Parecía que el espíritu del partido a partido se había borrado de la noche a la mañana y que el equipo seguía todavía con la mente puesta en la pasada temporada.

Triunfos para volver a ilusionarse

Apelando a la frase del técnico argentino: “nunca dejen de creer”, el equipo ha seguido luchando y recuperando el perfil de otras temporadas más consistentes. Aun estando eliminados de la Copa del Rey por el propio Barcelona, el equipo no se desmoronó porque llegó a semifinales y luchó hasta el último segundo, en una eliminatoria en la que les sobró los primeros treinta minutos de la ida. La garra y el luchar de tú a tú con los grandes volvieron a verse reflejados en el juego de los rojiblancos. La ilusión se fue recobrando progresivamente tras una primera vuelta liguera discreta. La eliminación de Copa no fue un obstáculo y el equipo se centró en las otras dos competiciones en las que sigue vivo. Un partido de infarto ante el Celta en el Calderón, donde Torres y Carrasco marcaron un golazo cada uno, y donde Griezmann culminó la remontada de un partido que se veía perdido, llevaron en volandas al conjunto madrileño a sus orígenes.

Más reciente es el partido de Liga ante el Sporting en el que ganaron 1-4 con un Gameiro estelar que hizo historia con tres goles en menos de cinco minutos y que reforzaba todavía más la delantera del equipo junto a un Torres que parece recuperado y en gran forma. El último impulso hacia la ilusión tuvo lugar el martes en Champions contra el Leverkusen a domicilio. Un resultado de 2-4 deja la eliminatoria muy encarrilada para los de Simeone que buscaran sentenciar rápido en la vuelta y que supone un balón de oxígeno para toda la plantilla. Con los cuartos de final en el horizonte, tanto los aficionados como el club se han ilusionado con volver a hacer algo grande en Europa, pero con el mejor desenlace posible en Cardiff. El pinchazo del eterno rival el miércoles ante el Valencia, reabre la pelea por el título y acerca a Barcelona, Sevilla y Atlético. Los colchoneros tienen una gran oportunidad el domingo de ganar a un rival directo en casa y poner más presión.

Gameiro alcanza su mejor versión. Foto: Ángel Gutiérrez-ATM

Vencer para presionar

Con la cuarta plaza más o menos controlada, el equipo tiene una gran oportunidad de volver a recortar distancias si gana el domingo. Un partido decisivo para el devenir de madrileños y catalanes que quieren superar al líder cuanto antes y crearle dudas. La victoria supondría quedarse a tres puntos del Barcelona y a uno del Sevilla si también perdiera su partido. Pese a que el objetivo final del club es conseguir el pase a Champions, la ambición es poderosa y más cuando los rivales flojean.

El cholo es la personificación del no rendirse. Foto: Rodri J Torrellas (VAVEL)

Los culés vienen de recibir un serio correctivo ante el PSG y de ganar con muchos apuros al Leganés. Los madridistas cayeron en Mestalla y tienen que jugar ante el Villarreal en Castellón y ante el Celta en Balaídos en su partido pendiente. Una cuesta dura para los dos grandes candidatos que pueden verse sorprendidos por el ímpetu de Atleti y Sevilla. La moral de la Champions es un plus para los de Simeone, que ya no ven tan lejos la posibilidad de meterse en el ajo. Como se ha demostrado en muchas ocasiones en el fútbol, los títulos no se los lleva siempre el equipo que mejor juega o mejores sensaciones transmite, sino el que más goles hace, y por ende más puntos consigue. El Atleti se encuentra actualmente como un depredador esperando el momento adecuado para dar el zarpazo a sus oponentes y resurgir cuando nadie lo esperaba.