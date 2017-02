Gabi: "Para los 100.000 socios que somos ser del Atlético es una manera de vivir"

Google Plus

Foto: Jaime del Campo /VAVEL.com

EL Atlético de Madrid alcanzó la cifra de 10.000 socios el pasado jueves y Gabriel Fernández, capitán rojiblanco, no dudó en manifestar su felicidad al respecto: “Es algo que todos soñamos alguna vez, se van cumpliendo objetivos. Es una cifra redonda para nosotros que muestra el crecimiento y el apoyo de toda la afición. A día de hoy es el patrimonio de este club y ojalá que siga creciendo” apuntó el jugador.

"La Historia se revive cada día"

Nicolás, un niño de 3 años, se convirtió en el socio número 100.000 de la entidad rojiblanca, algo que le gustó a Gabriel Fernández: “Me gusta que haya sido un niño, es el futuro de este club. Creo que muchos en 15 o 20 años no estaremos aquí, pero ese niño que hoy ha hecho historia probablemente dentro de 20 o 25 años llegue aquí con su padre de la mano o con su propio hijo. La historia se revive cada día”.

El español se mostró muy satisfecho con la nueva cifra: “Para mí es un orgullo ver como la gente sigue enganchada al Atlético. Para los niños de hoy en día ser del Atlético es mucho más fácil porque nos ves ganar, pero antes era mucho más complicado. Llegar a una cifra tan grande demuestra que no sólo ahora hay gente del Atlético de Madrid, si no que antes también había mucha gente del Atlético de Madrid” matizó.

"El secreto de este club es que la afición siempre se ha sentido partícipe del equipo"

El centrocampista colchonero no dudó en reconocer que el Atlético ha marcado su vida: “Me siento partícipe del gran momento que vive el club, de esos 100.000 socios, al igual que mis niños, mis padres o mi mujer y me encantaría que todo el mundo se sintiera así. El secreto de este club y esta afición es que siempre se han sentido partícipes de este equipo y orgullosos de este equipo. Yo presumo mucho de mi afición y me gustaría que ellos se sintieran orgullosos de este club”.

Gabriel Fernández ve el Atlético como una manera diferente de afrontar la vida: “Para los 100.000 socios que ahora somos se ha convertido en una manera de vivir, en una manera de afrontar la vida, de pelear por los compañeros, de afrontar las situaciones que tenemos”, afirmó.

"Necesitamos que la gente se identifique con el nuevo estadio"

El '14' del Atlético de Madrid no se olvidó de hablar del nuevo estadio al que la temporada que viene se mudará el club colchonero: “Es un paso de gigante, la necesidad imperiosa de ir a una casa mejor, necesitamos que la gente se identifique en ese estadio igual que lo hizo en el Calderón, que la gente empiece a arraigarse en ese estadio”, el futbolista es consciente de que conllevará un periodo de adaptación: “Sé que puede costar algo de tiempo como nos costará a nosotros habituarnos al terreno de juego, pero era necesario y lo vamos a disfrutar todos mucho”, concretó.

El capitán cree que esta época es una de las más bonitas que vivirá el Atlético de Madrid: “En todos los niveles vamos muy bien y tenemos que disfrutar de estos momentos. Tal vez ahora no nos demos cuenta de lo que estamos viviendo pero cuando pasen más años vamos a ver que probablemente esta sea la época más bonita que está viviendo el club”. Sobre el partido del FC Barcelona del próximo domingo: “Es un día para dejarlo todo en el campo y por qué no ganar al Barcelona para que la gente se sienta orgullosa de nosotros sigamos en la lucha por La Liga”, destacó.

"Juntos somos más fuertes"

Para concluir el colchonero mandó un mensaje de agradecimiento a la afición: “Me gustaría agradecerles todo el esfuerzo que hacen día a día por estar cerca de nosotros, creo que juntos somos más fuertes, lo hemos demostrado. Queremos que la gente se identifique con el club, que así se consiguen las grandes cosas y que estamos en el camino correcto y, estoy convencido que lo mejor está por llegar”, finalizó ilusionado el capitán colchonero.