Simeone: "Me espero un buen Barça, sigue siendo el mejor equipo del mundo"

Google Plus

Foto: Club Atlético de Madrid

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha hablado ante los medios de comunicación en las horas previas al partido entre los rojiblancos y el Fútbol Club Barcelona. El encuentro es vital para las aspiraciones de ambos equipos de cara al final de temporada y, aún más, con la pasada derrota del Real Madrid en Mestalla que deja la Liga totalmente abierta. El Cholo ha dejado claro que "solo piensa en el partido del Barcelona y no más allá porque es un rival medianamente directo por el tercer puesto o, si la Liga lo permite, por algo mejor". "La temporada pasada nos demostró que a falta de 10 partidos perder dos te puede condicionar todo lo anterior. Queda mucha Liga y muchos partidos", aseguraba.

"Si La Liga nos lo permite, podemos luchar por algo mejor que el tercer puesto"

"La Liga depende siempre de lo que estén dispuestos a hacer Madrid y Barcelona porque son superiores a todos. La Liga está mejorando porque después de ganar la Liga el Atlético, el Sevilla también se permite estar ahí. Villarreal, Real, Sociedad... cada vez es más competitiva", añadía respecto a la lucha por el título liguero en la presente campaña.

En cuanto a su próximo rival, el Barcelona de Luis Enrique, el técnico rojiblanco no quiere ni un ápice de relajación en la plantilla provocado por la mala racha que encadenan los culés. Desde la estrepitosa derrota contra el PSG, los blaugranas parecen no recuperar su mejor versión: "Un partido malo como el de París lo puede tener cualquiera. A nosotros con tres tiempos extraordinarios ante ellos no nos alcanzó, demuestra que son mejores", rememorando la eliminatoria de la Copa del Rey en la que el Atleti cayó eliminado en semifinales.

"Fuimos arriba y nos hicieron dos goles en 20 minutos en Copa, lo hicimos en el segundo tiempo y nos valió. El Barcelona sigue siendo el mejor equipo del mundo y depende de lo que ellos quieran hacer. Ahora están con el entusiasmo de la derrota del Madrid y pelear la Liga, así que cinco metros atrás o adelante, me espero al mejor Barcelona", decía a propósito de los dos recientes partidos disputados contra el Barcelona en la competición copera.

Desde entonces, el Atlético ha sabido sobreponerse al golpe de la eliminación y está ofreciendo su mejor versión de la temporada. Las victorias ante el Leganés, el Celta y el Sporting en Liga, además del 2-4 logrado en Leverkusen, hacen que los rojiblancos lleguen lanzados al partido frente al Barcelona.

"La mejor manera de competir es competir internamente"

El Cholo tendrá la difícil tarea de decantarse por solo once jugadores de inicio, aunque si pudiera alinearía a quince, visto el estado de forma de la plantilla. Con Oblak recuperado y listo para competir, el técnico aún no ha dado pistas de si Moyá repetirá titularidad como el pasado martes en Champions o si será el meta esloveno el que vuelva a estar bajo palos: "El fútbol tiene estas situaciones, fíjate en Gameiro y Fernando peleando por un puesto, también los cuatro centrales, que nunca se habla de ellos. Cuando uno tiene a futbolistas importantes saben que la mejor manera de competir es competir internamente. Qué mejor que tener estas situaciones y a todos los jugadores disponibles".

El Vicente Calderón vivirá su último encuentro contra el Barcelona y tanto equipo como afición esperan quedarse con los tres puntos que les permitan soñar con hacer algo grande. Además, Simeone cumplirá este domingo su partido número 300 como entrenador del Atlético de Madrid, por lo que los alicientes les sobran a los colchoneros.