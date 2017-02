Simeone: "A mí el juego mucho no me interesa, me interesa el resultado"

Simeone, antes del comienzo del encuentro / Foto: Dani Nieto - VAVEL

Simeone cumplió 300 partidos en el banquillo rojiblanco. Desde que debutara en el año 2012 frente al Málaga en La Rosaleda, el Atlético de Madrid ha cambiado hasta de escudo. Al término de un partido en el que el Atlético pudo haberse llevado más, de no ser por el buen hacer de Ter Stegen, Simeone atendió a los medios de comunicación. “Me queda bronca por dentro, porque no se pudo ganar un partido en el que, en el primer tiempo sobretodo, hicimos muchos méritos, para irnos al menos en ventaja al descanso. En el segundo tiempo la situación fue más pareja. En las jugadas de rebote ellos insistieron, lo hicieron bien, y se llevaron una victoria que, por los goles, siempre es merecida”, comenzó el técnico argentino, orgulloso del trabajo de sus pupilos, pero insatisfecho con el marcador final.

Fue preguntado por el juego del equipo, el buen hacer de la primera parte y la igualdad que comentaba correspondiente a la segunda. “A mi el juego mucho no me interesa, me interesa el resultado. Más allá de lo que haya pasado en el juego, la sensación es de haberlo dado todo y de que no alcanzara”, señaló.

Alabó además la eficacia del Barcelona en acciones puntuales, ya que, además, los dos goles de los de Luis Enrique llegaron en ocasiones trabadas en el interior del área colchonera. “Contra ellos son partidos muy complicados, ya que suelen fallar poco. Han tenido pocas situaciones de gol y las que han tenido casi las han concretado. Hay que seguir insistiendo porque el equipo esta vivo, está bien, hicimos un partido muy completo”, apuntó “el Cholo”, sabedor de que el equipo catalán tiene un ataque que, sin estar en su mejor momento, sigue resolviendo partidos.

Gabi comentó al termino del encuentro a pie de campo, que el equipo busca afianzar la cuarta posición. Simeone prefiere no mirar lejos, fiel a su lema y ley de vida, el “partido a partido”. “Voy a seguir mirando el siguiente partido, La Coruña. No me moviliza lo que pueda suceder mirando posiciones, no voy a cambiar mi modo de parecer”, comentó, sin querer mirar más allá de la próxima cita, como es siempre habitual en la forma de ver el fútbol por el entrenador.

Oblak salió como titular y encajó dos goles. A pesar de ello, el portero esloveno cuajó un encuentro de notable alto, en el que dejó más de un detalle de calidad, como venía haciendo hasta entonces. “Oblak respondió muy bien. Eso es importante, sobretodo por la salud de un jugador que a su vez es importante dentro del equipo”, finalizó el entrenador, que ya piensa en el encuentro que enfrentará a Deportivo de la Coruña y Atlético el próximo jueves 2 de marzo en Riazor, donde el Atleti no puede dejarse más puntos.